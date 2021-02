Wandavision : Et si certaines pierres d’infinités et la technologie Kree étaient à l’origine de tout ?

Et si les Kree et les pierres de l’infinité étaient la vraie clé de ce qui se passe à Westview dans Wandavision ? Explications du Cerveau et ses neurones tout en ebullitions ( théorie)

Une fois de plus Wandavision nous a offert un pur moment de télévision au sens propre et figuré dans son sixième épisode la semaine dernière. Un moment qui rend hommage à l’une des sitcoms à une caméra les plus emblématiques des années 90 : Malcolm.

Avec un générique et des décors qui imitent à la perfection la marque de fabrique de cette sitcom mythique (pour ceux qui veulent la voir ou revoir direction ici), un ton et des dialogues comme dans l’original : Billy brise le 4ème mur (comme Malcolm), Tommy est l’enfant terrible, et Pietro est Francis, mais au lieu de grand frère adulescent, il est l’oncle dans cette ersatz de Malcolm.

Un oncle pas très recommandable d’ailleurs, puisqu’il pousse au crime les petits tout le long de l’épisode ( un peu comme francis), et surtout passe son temps à torturer Wanda concernant son monde, comme si elle savait ce qu’elle faisait. Un peu louche ce Pietro…

Une exploration qui n’est pas sans faire remarquer les nouveaux pouvoirs de la progéniture de Wanda, comme dans les comics. Une Wanda qui a de plus en plus de mal à contrôler son Vision, et surtout reste perturbée par un Pietro qu’elle sait ne pas être l’original, mais souhaite avoir à ses côtés malgré tout.

BAD SWORD … VERY BAD SWORD

Côté SWORD, les choses se compliquent. Après le face à face Wanda/Hayward, ce dernier est plus déterminé que jamais à détruire Wanda pour sauver cette ville. Peu importe le prix et avec toutes les cachoteries qui vont avec.

Fort à parier que ce dernier n’est pas très net – non seulement il a des choses à cacher sur le passé qui a mené à cette anomalie, mais il doit en savoir l’origine. S’il se démène pour se débarrasser des trois éléments qui le remettent en cause constamment ce n’est pas parce qu’ils lui résistent – avec sa tirade sur les êtres aux super-pouvoirs face aux contradictions de Monica Rambeau – c’est bien parce qu’il a des choses à cacher, comme on le découvrira plus tard dans ce même épisode.

Preuve en est les découvertes de Darcy, avant qu’elle ne soit avalée par l’anomalie, après la tentative de fuite de Vision. Un Vision différent, qui ne se souvient pas de son passé, ni d’Ultron, ni de Jarvis, ni même des Avengers, bien qu’il sache que quelque chose de bizarre se déroule dans cette petite ville qui est la sienne.

Expérience

Comme le Cerveau l’a déjà imaginé plus tôt, SWORD serait l’un des éléments clés pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ce monde. Depuis la mort de la mère Rambeau et la reprise du flambeau par Hayward, comme expliqué dans l’épisode 4, SWORD serait devenu un organisme qui ne surveille plus les super-héros et les activités spatiales, mais cherche essentiellement à les neutraliser, « anomalies » comprises. Le directeur d’ailleurs s’acharne à faire passer Wanda comme une terroriste et ennemi à abattre, malgré les arguments de Monica.

Hayward avait lui-même expliqué à Monica que le SWORD que sa regrettée mère a fondé n’a plus les même engagements et responsabilités que précédemment. En effet, comme il le dit si bien à cette dernière, SWORD n’est plus un organisme d’observation, mais bien de combat avant tout (d’où la présence d’une armée pas du tout étatique et de l’ordre de la milice).

Bad Experimentation

L’institution ne se concentre plus sur l’espace comme le voulait Maria, sous les conseils de Captain Marvel, mais sur les éléments sentients dangereux depuis les accords de Sokovie (comprendre les super-héros qui foutent un peu trop le boxon pour ne pas dire un autre mot partout où ils tentent de sauver le monde.). SWORD est donc désormais une milice armée chargée de combattre les super-héros du MCU, en se focalisant essentiellement sur des « IA, mais aussi sur les nanotechnologie et la robotique », c’est le méchant Hayward qui le dit lui-même (dans l’épisode 4).

De quoi confirmer notre hypothèse précédente deux épisodes plus tôt sur l’idée que tout cela sera serait une expérience d’Hayward qui a mal tourné ( la fameuse CATARAC – une arme classifiée, qui pourrait bien être un dérivé de Vision, qui est un dérivé d’Ultron, qui lui est un dérivé de Jarvis – si vous ne suivez plus là maintenant tout de suite, soufflez un bon coup, et revenez en arrière, ce sera plus clair). Une expérience humaine, mais animée par des technologie extraterrestres, essentiellement Kree, ou Skrulls, via les pierres d’infinités. Oui encore elles !

Pourquoi les pierres d’infinités ?

Avant de s’intéresser à ces dernières, prenons deux minutes pour réfléchir business et écriture sur cette franchise, avant de revenir à l’intrigue : depuis les premières phases de Marvel et surtout depuis Kevin Feige, la stratégie est de s’inspirer des comics et de leurs intrigues certes, mais de les réadapter de manière complétement originale et inédite, non pour surprendre ceux qui les connaissent, mais pour que le plus grand nombre de spectateurs, aguerris et surtout non aguerris, initiés aux films précédents ou non, comprennent ce qu’ils sont en train de regarder.

Nous sommes devant le premier show en série Marvel de Disney+. La première série originale pour la plate-forme inspirée de l’une des plus grosses franchises de ces studios. L’idée n’est pas de faire plaisir aux fans avant tout (faire un truc QUE pour les fans ca ne marche jamais vraiment), mais de créer une nouvelle forme de raconter des histoires, plus centrées sur les personnages, qui viennent s’intégrer à l’univers cinématique.

Un univers cinématique qui, on le répète, est compréhensible à chaque film, qu’on ait vu les films précédents ou non. Bien évidemment, c’est plus profond et clair quand on connait le passif de toutes les phases du MCU, mais si on s’en fiche, ça marche quand même.

Dans la continuité

Avec Wandavision, il faut garder cela à l’esprit. Si la série a choisi de jouer avec le genre des sitcoms, c’est – au-delà que l’histoire s’y prête bien, au point de rendre hommage à des productions américaines mythiques – qu’elle raconte une histoire qui doit être comprise de tous, avec un recap rapide qu’on ai vu Avengers Infinity War,Endgame, Ultron, ou non. Gardons bien cela en tête.

L’autre rôle de Wandavision est de bien évidemment mettre en place quelques éléments qui serviront les autres séries à venir, mais surtout productions cinéma de la firme. Si on part avec ces idées là en tête, et qu’on reste observateur sur ce qui se passe dans la série, tant dans l’intrigue que les décors (au-delà des easter eggs pour les fans ultimes de Marvel, imaginant des messages codés, pour jouer avec eux, ou juste leur faire plaisir) beaucoup de choses prennent du sens.

Quand on réfléchit aux œuvres qui vont suivre Wandavision, on sait qu’il y a les séries Falcon & The Winter Soldier, Loki, les films Doctor Strange 2 (avec Wanda au casting) et Captain Marvel 2, Spiderman 3, ainsi que Thor Love & Thunder pour ne citer que ceux-là.

Fatalement les évènements de Wandavision, (dont le caméo final expliquera les liens fondamentaux entre ce qui ce passe dans cette série et la suite qu’elle quelle soit), auront un impact, tout comme tous les évènements précédents ont eu un impact sur l’intrigue de Wandavision (puisqu’on y fait référence).

Le passage à la couleur

Depuis l’arrivée de la couleur, dans les décors et le générique, trois couleurs dominent : le vert, le rouge, et le bleu, puis le jaune depuis quelques temps (surtout dans les deux derniers épisodes – depuis que Vision est moins complaisant avec les ordres de sa dulcinée) dans le monde de Wanda, alias l’Hex (©Darcy).

On le sait tous, les tubes cathodiques et même les écrans plats contiennent des LEDs de 3 couleurs primaires : le rouge, le vert et le bleu, pour pouvoir recréer les couleurs à l’écran. Ce qui est très malin, car ce rouge, ce vert, ce bleu, des tubes cathodiques, et jaune depuis que Vision commence à se rendre compte que ce qui l’entoure n’est pas normal et majoritairement tenu par Wanda, sont – au sens du Cerveau – des références claires et nettes aux couleurs des pierres concernées par ce qui se passe dans la série d’anormal.

Infinity hex

Les pierres d’infinités ont toujours été au centre des mondes du MCU depuis sa première phase, et de surcroit, des éléments que nous ne sommes pas près de voir disparaître. Fichtre ( oui « fichtre! » on n’utilise pas assez ce mot, et c’est un mot sympa) !

Sans sa pierre du temps, Doctor Strange n’est qu’un super magicien interspatial, sans Pierre de l’espace, allez expliquer le retour de Loki dans sa série, et sans Pierre de réalité, ou Ether, dont sont issus les pouvoirs de Wanda, et la pierre de l’Esprit, utile à l’animation et vie de Vision, allez expliquer Wanda(et)Vision.

Et dès qu’on se concentre sur ces pierres spécifiques, tout prend son sens : En réunissant ces pierres et leur pouvoir distinct – loin de faire comme Thanos en mode super gant en or avec toutes les autres Pierres – Wanda, avec l’aide d’une petite maline qui a des enjeux personnels dont on vous a déjà parlé, à savoir Agnes, s’est créée, peut-être sans le vouloir, un monde dans lequel l’amour de sa vie est vivant.

A whole new world (pun intended)

Un monde où les décennies passent très vite (à cause surement de la pierre du temps qui est verte d’où les décors verts), ou certains êtres qui y sont nés peuvent contrôler leur croissance (encore le temps qui passe #infinitytimestone), et où Wanda a des pouvoirs encore plus forts et Vision peut reprendre vie. Quant à la pierre de l’espace, cette dernière doit peut être permettre à Wanda de garder son monde dans un certain périmètre hors de la réalité.

Un périmètre en Héxagone. Et c’est là qu’on en revient à notre idée d’expérience un peu foir***se avec SWORD d’il y a deux semaines (oui le Cerveau ne lâche jamais… Mais en même temps il avait un peu raison pour Game of Thrones, alors pourquoi pas maintenant aussi ?).

Comment surmonter son deuil grâce à une expérience ratée

Quand cette dernière se rend compte qu’on utilise celui dont elle tente de faire le deuil comme une arme potentielle, alors qu’elle a perdu 5 ans de sa vie, ses potes et son univers, Wanda a vrillé ! Et pas qu’un peu.

Elle le dit elle-même, elle ne se souvient plus de rien, sauf de ce qu’elle ressentait, à savoir la douleur et la solitude (tu m’étonne, tous ses amis ont disparus, de Black Widow à Captain America, sans parler de l’homme qu’elle aime et son frère).

Si ces pierres sont certainement impliquées dans cette anomalie, l’autre élément qui peut nous permettre de comprendre un peu plus ce qui se passe serait la forme hexagonale que l’on trouve un peu partout, que ce soit dans le flux TV diffusé par Wanda, ses génériques ou la forme de cet univers. Pour beaucoup elle reste encore un mystère.

Kree and Skrulls

Dans Marvel, ce n’est pas la première fois que nous voyons des hexagones, ces derniers faisaient partie des éléments fondateurs de la société des Kree avec leur Intelligence Suprême. D’ailleurs ces derniers voyagent dans l’hyperespace à travers des grilles en forme d’hexagone.

Sachant que SWORD avant l’arrivée du grand méchant Hayward était majoritairement concentré sur l’observation et la protection de l’espace et ceux qui le peuple (aka les Skrull et les Kree après l’origine story de Carol Danvers), il est possible que ces derniers soient depuis les années 90, devenus experts en technologie Kree grâce aux Skrulls. D’ailleurs on a même vu Nick Fury sur l’un de leur vaisseau en train de profiter d’un décor paradisiaque virtuel généré par des… hexagones dans une scène post-générique.

What else ?

Là vous allez dire au Cerveau : « Ok d’accord tu nous explique tout ça, c’est bien et ? » Et bien, c’est simple en fait ! Et pour le dire simplement : SWORD a fait mumuse avec Vision et leurs technologies acquises via leurs alliés aliens, pour tenter de créer un arme a base de nanotechnologie, et d’intelligence artificielle avec les restes de son corps, récupéré après Thanos malgré son testament (en même temps c’est une sorte d’androïde, pour eux ça ne doit mériter de testament, ni être respecté… ). Entre le Vibranium et les connaissances scientifiques des Skrulls… Il y a moyen de faire des choses pour Hayward, non ?

Mais cela aura été sans compter sur la découverte de Wanda concernant le corps de son défunt amant, qu’elle a récupéré des griffes de SWORD. Non sans mal, puisqu’il est certain, après leur rencontre en dehors du hex dans l’épisode 5, que Wanda a déjà croisé Hayward avant.

Surement lorsqu’elle a souhaité récupérer Vision avant de créée ce monde malgré elle, avec l’aide de quelque pierres et d’une sorcière survivante de Salem pas toujours très vraiment sans reproches… Avant que ce monde devienne lui même incontrôlable et ne la dépasse, comme l’explique Agnes lorsque Vision la réveille.

Cette expérience serait donc la fameuse expérience CATARAC découverte par Darcy avant que cette dernière ne soit absorbée par les pouvoirs de Wanda dans son monde. D’ailleurs quand Vision traverse la barrière et se désanime, il ne se contente pas de tomber tel un corp inanimé. Il se désintègre, pièce par pièce, avec des morceaux aux formes hexagonales. C’est discret, mais si on est observateur, c’est assez flagrant.

Thérapie surnaturelle

Preuve que ce n’est peut-être pas son corps originel, mais une version modifiée de ce dernier, ou que ce sont juste des morceaux maintenus par une science particulière. Celle des Kree ou des Skrulls, intégrée dans le corps inanimé de Vision.

Ainsi, cela expliquera pourquoi, en fin de série on peut logiquement s’attendre à ce que Wanda, qui n’est pas une méchante comme certains le suggèrent (puisque même Pietro souligne qu’elle est bienveillante avec les habitants de la ville qu’elle a réinventé), accepte de faire le deuil de ce monde irréel et revienne à la réalité.

Une réalité solitaire, mais qu’elle acceptera puisque la mort est irréversible (comme le laisse entendre cette pub, expression de son inconscient) qu’on ait des pouvoirs cosmiques, une technologie futuriste ou des pierres et des flux de radiations héritées du Big Bang. Une sorte de thérapie du deuil digne du MCU, qui permettrait à cette dernière de faire face et surmonter sa douleur.

Reste à savoir si dans cette réalité ses enfants feront partie de sa vie, existent vraiment déjà, ou seront kidnappés par une entité à combattre. Peut-être dans Doctor Strange. Allez, plus que trois épisodes avant d’avoir le fin mot de l’histoire.

Crédit photos ©Disney+