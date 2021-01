Black Panther 2, Deadpool 3, X-Men, Spider-Man 3 : Mise à jour Marvel par Kevin Feige

Kevin Feige fait une mise au point sur les films Marvel Black Panther 2, Deadpool 3, les X-Men et Spider-Man 3.

Après un an et demi sans nouvelle histoire dans le MCU, WandaVision arrivera cette semaine et devrait satisfaire les fans de Marvel en attendant les films. La série sera la première étape de la phase 4. Depuis des mois, Kevin Feige et son équipe sont occupés à mettre en place la suite des aventures des héros de Marvel.

Parmi les projets en préparation se trouvent notamment Black Panther 2, Spider-Man 3 ou encore l’intégration de Deadpool et des X-Men. Le big boss de MArvel fait actuellement la promo de WandaVision et il en a profité pour donner des nouvelles de certains projets en cours.

Deadpool 3

Tout d’abord, notez que Deadpool 3 est bien en préparation. Kevin Feige a confirmé à Collider que le film était en écriture. Il sera bien classé R et fera partie du MCU. « Il sera classé R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan [Reynolds] supervise le script en ce moment », a-t-il déclaré.

« Ce ne sera pas filmé cette année. Ryan est un acteur très occupé qui a beaucoup succès. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant qu’elles aient commencé. Encore une fois, c’est un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. »

Black Panther 2

Concernant Black Panther 2 qui devra continuer sans sa star, Feige a confirmé que T’Challa ne sera pas recasté après le décès de Chadwick Boseman. Le second volet de Black Panther devrait plonger dans l’histoire et la mythologie de Wakanda. « Une grande partie des comics et du premier film est le monde de Wakanda », a déclaré Feige. « Wakanda est un endroit à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours et au départ l’objectif principal de l’histoire suivante, » confie Feige à Deadline.

Il ajoute : « Nous n’aurons pas de Chadwick en CG et nous ne recasterons pas T’Challa. Ryan Coogler travaille très dur en ce moment sur le scénario avec tout le respect, l’amour et le génie qu’il a, ce qui nous réconforte, il s’agissait donc toujours de faire avancer la mythologie et l’inspiration de Wakanda. Il y a aussi la tâche d’honorer et de respecter les apprentissages et les enseignements de Chad. »

X-Men et Spider-Man

Marvel Studios travaillent également sur un film Les Quatre Fantastiques qui sera réalisé par Jon Watts une fois qu’il aura fini Spider-Man 3. Mais quand on pense aux Quatre Fantastiques, on pense aussi aux X-Men qui font désormais partie du catalogue Marvel Studios/Disney. S’adressant à ScreenRant, Feige a expliqué qu’ils n’avaient pas été oubliés. « Vous savez à quel point j’aime les X-Men. J’ai déjà dit que c’était là que j’avais commencé », a-t-il déclaré. « Je ne peux rien vous dire avant de l’annoncer, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et elles continuent en interne. »

A propos de Spider-Man 3 qui est sujet à un certain nombre de rumeurs, Feige souligne que tout ce qui est écrit au sujet du film sur internet n’est pas juste. « J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu », a déclaré Feige. « Ce qui est amusant à propos de la spéculation en ligne en ce qui concerne nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus faux et parfois c’est terriblement proche, et cela est vrai depuis quelques années. Mais dire ce qui est vrai enlèverait tout le plaisir de tout ça. »

Encore une fois, Feige reste très vague sur la suite du MCU. Il ne donne pas énormément de détail, mais il confirme tout de même que les choses avancent bien.

Source : Deadline, Collider, ComicBook, ScreenRant / Crédit ©Marvel