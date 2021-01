WandaVision : Un début réussi et bel hommage à la télévision

Critique des trois premiers épisodes de la série Marvel WandaVision qui arrive ce 15 janvier sur Disney+.

La phase 4 de l’Univers Cinématique de Marvel est sur le point d’être lancée ce vendredi 15 janvier avec les deux premiers épisodes de WandaVision, première série des Studios Marvel créée pour Disney+.

Avec cette série démarre un cercle de films et de séries Marvel, qui ne vont pas arrêter de s’enchainer les uns après les autres dans les mois et les années à venir. Est-ce que cela risque de lasser le public ? C’est bien possible, mais cela fait 18 mois que les fans de Marvel n’ont rien eu à se mettre sous la dent en termes de MCU depuis la sortie de Spider-Man Far From Home. WandaVision arrive ainsi à bon point, et c’est un régal.

Wanda et Vision forme un couple atypique mais magnifique, au destin tragique dans le MCU. Leur histoire d’amour est insolite parce que Vision est un androïde mais il a aussi un côté très humain. Quand il est mort dans les films, c’est un bout du cœur du MCU qui est mort avec lui et Wanda était dévastée.

Quand nous l’avons quittée dans Avengers Endgame, Wanda était en deuil. Cette dernière avait déjà perdu son frère et cette nouvelle mort l’a émotionnellement achevée. Nous la retrouvons dans un tout nouvel environnement, avec l’amour de sa vie qui est mystérieusement à ses côtés, dans une petite vie bien rangée et heureuse.

Une ode à l’âge d’or de la télévision

La nouvelle série Marvel en neuf épisodes suit donc Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) vivant une vie de banlieue dans un univers alternatif. Quand nous les retrouvons, ils sont mariés et vivent dans un monde qui semble parfait, dans la banlieue de Westwiew. Ils viennent d’arriver et tentent de s’intégrer dans la vie de quartier avec leurs nouveaux voisins, dont la curieuse Agnès (l’excellente Kathryn Hahn). Ils vont éventuellement commencer à réaliser que quelque chose ne va pas.

La série démarre par deux épisodes en noir et blanc qui s’inspirent grandement des séries classiques américaines des années 50 et 60 du type Dick Van Dyke Show, Ma Sorcière Bien-Aimée ou encore I Love Lucy. Chaque épisode est ainsi inspiré d’une sitcom classique et la série traverse les décennies en changeant de style, tout en gardant une histoire linéaire et cohérente. C’est ainsi une véritable lettre d’amour et une ode à l’âge d’or de la télévision américaine, qui réunissaient les familles devant le poste.

WandaVision rend hommage avec brio aux séries classiques de l’époque, elle les parodie sans jamais tomber dans le pastiche ou la moquerie. On retrouve vraiment l’esprit de ces anciennes séries tout en servant une histoire très bien ficelée par la scénariste Jac Schaeffer et réalisée à merveille par Matt Shakman. Il n’est pas évident de passer d’un style à un autre sans perdre le public et la série y arrive très bien. L’alchimie d’Elizabeth Olsen et de Paul Bettany est palpable et aide aussi. Ils sont drôles et touchants à la fois.

Très réussie

Evidemment, au départ, le noir et blanc pourrait déstabiliser le téléspectateur mais c’est intentionnel. La série est étrange dans le meilleur sens du terme, les décors sont sublimes et reflètent bien chaque époque représentée et l’histoire se met doucement en place avec un mystère qui intrigue grandement. Le ton, l’humour, les acteurs, la musique, tout les détails y sont, pour une première sérieroiginale réussie. Même si ce n’est techniquement pas la première série Marvel liée au MCU (Agents of S.H.I.E.L.D. et même Agent Carter étaient là bien avant), c’est la première série qui est directement connectée aux événements des films et qui s’inscrit dans une phase du MCU.

Les trois premiers épisodes de WandaVision que nous avons pu visionnés sont léchés Ils sont plein d’humour, de charme et bien évidemment remplis de magie. Les quiproquos typiques aux séries à l’ancienne, les références, l’humour, l’originalité, tout y est. Mention spéciale pour l’épisode 3, un régal d’humour inspiré par The BRady Bunch, comme on ne s’y attend pas.

Bien évidemment, ça reste du Marvel en son cœur, le résultat est vraiment bluffant et très divertissant. On notera la présence rafraichissante de Kathryn Hahn, excellente dans le rôle de la voisine Agnes. Le choix de cette actrice est parfait parce que son timing comique est impeccable. Elle vole clairement chacune de ses scènes et son personnage intrigue grandement. On a hâte de voir la suite.

Les deux premiers épisodes de WandaVision seront disponibles ce 15 janvier, puis le reste de la série sera dévoilée à raison d’un épisode par semaine.

Crédit ©Disney+