WandaVision : La vraie identité d’Agnès se confirme dans l’épisode 6 (Spoilers)

L’épisode 6 de WandaVision donne un nouvel indice sur Agnes et confirmerait les théories sur son identité. Spoilers

L’épisode 6 de WandaVision est disponible depuis ce matin sur Disney+. Un nouvel épisode excellent que la série propose. Souvenez-vous à la fin de l’épisode 3, Monica nous disait que tout était orchestré par Wanda. Mais clairement, il semble qu’il y ait une autre entité derrière qui tire les ficelles.

L’arrivée surprise de Pietro prouvait que Wanda ne contrôle pas tout, il y a des choses qui se déroulent qu’elle ne comprend pas. Les soupçons sont de plus en plus concrets avec l‘épisode 6. Tout d’abord, elle dit à Pietro qu’elle ne sait pas comment elle a fait ce qu’elle a fait. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle se sentait très seule et vide à l’intérieur.

La série elle-même admet aussi librement que Wanda n’a jamais fait preuve de ce genre de pouvoir auparavant, alors qui pourrait l’aider à accéder à cette nouvelle force ? L’une des théories est que ce serait Agnes la responsable, du moins en partie.

Il est clair depuis le début qu’Agnès en sait plus qu’elle ne le laisse entendre. Non seulement elle apparaît aux moments les plus opportuns, mais la « voisine » insouciante brise aussi régulièrement le quatrième mur (tout en se libérant peut-être du contrôle de Wanda). Et ce n’est pas un hasard si elle était l’une des seul.e.s résident.e.s de Westview sur lesquel.les SWORD n’avait aucune information.

Tout cela a conduit à supposer qu’Agnès devait être Agatha Harkness, une sorcière des comics qui agit en tant que mentor pour Wanda. Mais cela signifie-t-il qu’elle est là pour aider Wanda ou la manipuler d’une manière ou d’une autre ? La théorie est qu’Agatha / Agnes a aidé Wanda à créer cette utopie, et pourrait même en tirer son propre pouvoir.

Le générique du début, qui est un hommage à la série Malcolm, montre Agnes dans un jogging typique du début des années 98/2000 avec écrit « naughty » sur ses fesses. . Un mot qui signifie « coquine » ou « vilaine » poussant à croire qu’elle est la méchante de l’histoire ou du moins qu’elle est une complice malicieuse de ce qui se passe à Westview. Sa tenue est aussi violette, la couleur d’Agatha dans les comics, comme chaque personnage de Wandavision porte les couleurs de leur personnages des comics dans ce monde irréel.

Puis à la fin de l’épisode, Vision tombe sur elle et lui redonne conscience pendant un moment. Elle semble confuse : « Vous êtes l’un des Avengers. Êtes-vous ici pour nous aider ? » dit-elle. Mais joue-t-elle la comédie ?

On notera également qu’Agnes est déguisée en sorcière (c’est Halloween) ce qui est aussi un clin d’œil à Agatha. Alors est-elle la vraie méchante de l’histoire ? On attend de voir la suite.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+, il reste encore 3 épisodes avant la résolution finale de l’intrigue qui promet un caméo de haut vol.

Crédit ©Disney+