Gladiator II : Une suite aux allures épique pour la suite du film culte (bande annonce)

Découvrez la bande annonce de Gladiator II la suite du film culte de Ridley Scott, 24 ans après.

C’est peut-être le film le plus connu de Ridley Scott et le plus plébiscité. Voici que Gladiator revient 24 ans après, avec un second opus toujours sous l’œil avisé du réalisateur de renom.

Une bande annonce épique, dans la lignée du premier opus, qui promet des séquences de combats aussi culte que celle de Maximus

Gladiator II poursuit sa plongée épique dans la Rome Antique sur fond de pouvoir, intrigue et vengeance. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius (Paul Mescal) est forcé d’entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d’une main de fer. La rage au cœur et l’avenir de l’Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l’honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple.

Une bande annonce qui s’accompagne d’une flopée de posters personnages à découvrir ci-dessous.

Gladiator 2 Gladiator 2 Gladiator 2 Gladiator 2 Gladiator 2 Gladiator 2 Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dans ce film, Pedro Pascal est Acacius, un commandant militaire devenu gladiateur en guise de punition. Connie Nielsen est de retour en Lucilla, la mère de Lucius, un rôle qu’elle tenait dans le premier film oscarisé, qui mettait en vedette Russell Crowe dans le rôle de Maximus.

Denzel Washington est Macrinus, un ancien esclave devenu aujourd’hui un riche marchand qui n’aime pas les empereurs.

Joseph Quinn est l’empereur Geta tandis que Fred Hechinger incarne son frère et co-empereur Caracalla. Les deux menacent le bien de Lucilla afin de contrôler Acacius.

May Calamawy (Moon Knight, Ramy), Lior Raz (Fauda), Derek Jacobi, Peter Mensah et Matt Lucas (Doctor Who) jouent également dans la suite.

Réalisé par Ridley Scott et écrit par David Scarpa, Gladiator II , est prévu en salle le 13 novembre 2024.

Gladiator II : Bande annonce VOST

Crédit photos : © Paramount