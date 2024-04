American Horror Story Delicate : Un final qui laisse sur sa faim (spoilers)

Retour sur le dernier épisode de American Horror Story Delicate qui se termine un peu de manière abrupte. Spoilers.

American Horror Story saison 12 alias Delicate, c’est terminée. Pour la première fois en 12 ans, l’anthologie n’est pas une idée originale, elle est adaptée d’un roman, Delicate Condition de Danielle Valentine. C’était aussi la première fois que Ryan Murphy et Brad Falchuck n’étaient pas showrunners mais seulement producteurs exécutifs, laissant la tâche de scénariste en chef à Halley Feiffer.

Avoir une nouvelle voix, un nouveau point de vue pour la série, était vraiment le bienvenu pour une anthologie qui commençait à s’essouffler. Cependant, la saison 12 n’a pas échappé à la malédiction d’AHS qui est que ça commence toujours bien, mais que ça se termine parfois en eau de boudin. En effet, cette fin de saison est expédiée, laissant le téléspectateur un peu sur sa faim.

Panique dans l’ambulance

Le dernier épisode (d’une courte durée de 29 minutes) reprend quelques instants après qu’Anna ait promis son enfant à naître à Siobhan en échange d’un Oscar, scellant l’accord avec un baiser. Maintenant en plein travail, elle est en route vers l’hôpital, rejointe dans l’ambulance par son salaud de mari dont on pensait s’être débarrassé la semaine dernière.

Ivy est naturellement au volant de l’ambulance. Cette dernière n’est pas très douée derrière le volant, car le véhicule fait des embardées partout alors qu’il n’y a absolument aucun trafic. Elle trouve aussi un malin plaisir a tiré sur le pauvre garde du corps Kamal qui se trouve à l’avant avec elle et qui meurt sur le coup.

Les choses ne sont pas moins chaotiques à l’arrière de l’ambulance, où Dex tente d’aider Anna à accoucher, mais lorsque qu’il se rapproche un peu trop de l’action… sa main se fait mordre brutalement et il commence à se vider de son sang. La bonne fortune de Dex se poursuit à « l’hôpital », où Ivy termine le travail et l’achève une bonne fois pour toute. RIP (P pour pourriture) Dex.

Siobhan se révèle à Anna

Anna se réveille sur une table entourée des Femmes en Noir, les disciples de Siobhan. Elle accouche d’un petit garçon, tout en tenant son Oscar à la main de manière ferme. Honnêtement, si la situation n’était pas aussi horrifiante, on serait presque impressionnés tant elle ne veut pas le lâcher. Anna essaie de jouer les innocentes à propos de l’accord qu’elle a conclu avec Siobhan, et son insolence la paralyse de la taille aux pieds.

Le lendemain matin, Siobhan rassemble ses « Délicates » (d’où le titre ?!) pour accueillir officiellement le fils d’Anna dans leur petite secte famille. Elle fait également d’Ivy un exemple, en l’exécutant en guise de punition pour avoir tué son «fils». Oui parce qu’on apprend que Dex était en réalité son enfant…

Siobhan expose ensuite la mission des Délicates : Elles croient qu’elles sauvent le monde en élevant des créatures qui grandissent pour développer des capacités surhumaines. La force, la rapidité, la cruauté et la méchanceté sont les pouvoirs spécifiques donnés à titre d’exemple. Ces créatures « redonneront à l’humanité la grandeur qui lui est destinée », et cette créature particulière – celle tout droit sortie des entrailles d’Anna – servira le plus grand objectif, tuer tous les hommes qu’elles n’ont pas l’intention de garder comme esclaves sexuels. « Nous aurons enfin un matriarcat », expliquent-elles.

Un dénouement bâclé et confus

Mais qui est vraiment Siobhan ? La série ne donne jamais de réponse claire sur elle ? Si Kim Kardashian fait un travail décent d’actrice (ça ne vaut pas un Emmy, elle se débrouille bien mais ne disparait pas complètement derrière le personnage), au final, on ne sait pas vraiment grand-chose sur elle et pourquoi elle a ses motivations et quand elle est vaincue dans un plot twist bien trop facile, c’est un peu un pétard mouiller.

Adeline (vous savez la bonne jumelle ? La première femme parfaite de Dex ? Oui, celle-là) rend visite à Anna depuis l’au-delà, lui donnant les moyens de surmonter les ténèbres de Siobhan et de la faire fondre, juste comme ça. Anna commence à chanter une sorte d’incantation et regarde Siobhan vieillir rapidement jusqu’à ce qu’elle se dissolve dans un tas de poussière. Bye Bye Siobhan…

Avec Siobhan enfin vaincue, l’obscurité s’estompe et Anna se retrouve avec tout ce qu’elle a toujours voulu : un beau bébé et un Oscar brillant. Elle n’a plus de mari, elle peut à nouveau marcher et porte le chapeau à cornes de Siobhan. The end. Mais est-ce que ça veut dire qu’elle est libre ou qu’elle est la nouvelle leader de cette secte ? C’est bien confus.

Une saison prématurée

Delicate n’est pas une mauvaise saison, elle est différente des autres, mais elle a aussi plein de défauts. Il y a un problème de rythme et de backstories. Les Délicates disparaissent complètement sans qu’on sache ce qu’il leur arrive une fois Siobhan vaincue. Au final, Delicate est plus un brouillon, une saison incomplète, une saison prématurée, qui aurait dû prendre un peu plus de temps pour arriver à maturation.

L’idée de se baser sur du matériel déjà existant n’est pas mauvaise, ça agrandit les horizons et c’est une bonne chose que Murphy et Falchuck s’éloignent un peu. Cette saison n’est pas complètement réussie mais il y a quelque chose d’intéressant derrière et la production doit continuer à explorez d’autres points de vues.

L’intégrale de American Horror Story Delicate est disponible sur MyCanal.

