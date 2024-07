Daredevil Born Again : Une nouvelle direction pour le super-héros

Le patron de Marvel Television se confie sur le changement de direction de Daredevil Born Again.

Les choses vont changer pour Matt Murdock/Daredevil.

La prochaine série Disney+, Daredevil Born Again, verra le super-héros aveugle de Charlie Cox plongé tête première dans un tout nouveau monde qui l’obligera à utiliser à la fois ses forces physiques et mentales, a révélé Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel Studios.

« Daredevil est incroyable. C’est similaire à certains égards à X-Men ’97, car cela fait revivre quelque chose que les fans adorent, mais cela le prend dans une nouvelle direction », a-t-il expliqué dans le podcast officiel Marvel. « Ces personnages ont mûri. L’univers est différent de ce qu’il était. Les choses ont changé. La société a changé. »

Après tout, cela fait près de six ans que la série télévisée originale Daredevil de Netflix a pris fin en 2018. Le combattant du crime de Hell’s Kitchen a fait plusieurs apparitions montrant son expertise juridique et martiale dans le film Spider-Man : No Way Home et la série She-Hulk : Avocate. Son ennemi juré le Caïd (alias Wilson Fisk), joué par Vincent D’Onofrio, est également apparu dans Hawkeye et Echo.

« Matt et Wilson ont changé et leurs personnages vont entrer en collision d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant », a poursuivi Winderbaum. « Ce n’est plus une question de s’entretuer, il y a tout un jeu politique en jeu. »

Cette déclaration laisse penser que la série adaptera bien l’histoire Devil’s Reign des comics Marvel. Les ambitions politiques de Fisk teasé à la fin d’Echo vont prendre de l’ampleur. Cela pourrait devenir l’une des plus grandes intrigues du MCU, alors que le maire Fisk interdit le vigilantisme à New York lors de l’événement Devil’s Reign. Cela impacte un grand nombre de héros, dont Spider-Man, les Quatre Fantastiques, Captain America et Moon Knight, mais surtout Daredevil.

Daredevil : Born Again, qui a subi une refonte créative complète au milieu des grèves des scénaristes et des acteurs l’année dernière, verra également le retour de plusieurs autres anciens de la série, dont Jon Bernthal (Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page) et Elden Henson (Franklin « Foggy » Nelson).

Aucune date de diffusion n’a encore été dévoilée par Disney+, mais en attendant, l’itération précédente de la série est à voir ou revoir sur la plateforme.

Source : Marvel Official Podcast / Crédit ©Marvel