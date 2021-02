WandaVision : La pub de l’épisode 6 a un sens profond et funeste pour Wanda !

La dernière pub de WandaVision aux allures funestes ne ressemble à rien à ce que nous avons vu avant, retour sur le gentil requin au simili yop et sa symbolique, qui ne promet un avenir funeste à certains personnages quand on comprend sa signification. Analyse

Les publicités de Wandavision sont l’un des éléments les plus clairs de la narration et intrigue de la série. Si les évènements de Westview restent toujours un mystère au bout de 6 épisodes ( sacré exploit pour une série qui en compte 9) l’une des rares constantes de la série sont ses publicités adaptées à l’époque de la décennie de sitcoms choisis pour chaque épisode.

Nous avons eu droit à un toaster avec un couple qui doit certainement représenter les parents de Wanda et Pietro en référence à Stark, marque du produit présenté. Puis une publicité pour une montre toujours avec ce même couple pour une montre d’homme de la marque Strucker, suivie par une autre pour du savon Hydra et enfin une autre pour du papier essuie-tout de la marque Lagos.

Les marques de chacun de ces produits laissent à penser – et fort à prouver on peut le dire – que ces pauses dans l’intrigue de la vie en sitcom de Wanda que ces publicités sont une forme d’expression de son inconscient, ses moments difficiles, ce qui a marqué sa vie comme la mort de ses parents à cause de Stark Industries, les expériences de Hydra par Strucker, mais aussi l’accident dont elle se sent responsable au Lagos.

Déroutante

En revanche, la dernière publicité en date dans l’épisode 6 de WandaVision diffusé hier, est un peu déroutante vis-à-vis des précédentes. Aucune mention d’un élément du passé de notre héroïne, ni d’une personne qui aurait marqué sa vie.

Dans cette publicité « so 90’s » et tout en animation, en adéquation avec l’épisode hommage à la série Malcolm, on y voit un petit enfant avec un t-shirt rouge, seul sur une ile déserte affamé et perdu. Apparait soudain un requin surfeur qui lui propose un Yo-Magic, (l’équivalent Marvel sans doute d’un Yop n’est-ce pas ?) afin de l’aider à apaiser sa faim. Quand ce dernier disparait, bien qu’il ait ce yaourt magique, il lui est impossible de l’ouvrir et de se nourrir. Ainsi l’enfant petit à petit se dégrade jusqu’à mourir et devenir un squelette. Creepy !

Si l’on part du principe que les publicités diffusées dans WandaVision les séries dans la série (amis du méta, vous devez être ravis comme le Cerveau) sont l’expression de son inconscient ou subconscient (c’est comme on veut), cette publicité est une sacrée métaphore sur l’état de Wanda. Car bien évidemment l’enfant n’est autre que Wanda puisqu’il porte du rouge, couleur de prédilection du personnage dans la série, les films, les comics ….

Cette dernière se serait vue offerte des pouvoirs magiques ou une extension de ses pouvoirs préexistants de la part d’Agatha Harkness – car on l’a désormais compris c’est Agnes – ou SWORD (pourquoi pas ? Ils ont des projets cachés de ce qu’on découvre visiblement), ou qui sait … peut être même des Kree (oui les Kree, le Cerveau a une sacrée hypothèse là-dessus mais ça viendra dans un autre article, chaque sujet/théories en son temps article) ? Quelqu’un a bien manipulé Wanda, comme ce gentil requin surfeur (depuis quand un requin est sympa comme ça, en animation à la pate à modeler ou pas ?) dans la publicité.

Un série sur la difficulté du deuil et la solitude

Mais cette dernière commence à comprendre qu’il ne suffit pas d’avoir des pouvoirs magiques digne du génie d’Aladdin, ou de réinventer un monde pour effacer sa douleur et faire un deuil (ou plusieurs deuils dans son cas), d’un amant qu’elle a dû tuer pour tenter de sauver le monde.

Malgré ses pouvoirs magiques, tous ceux qu’elles manipulent ressentent sa douleur, elle-même commence à se poser plusieurs questions concernant Vision et le fait qu’elle ne puisse le contrôler, ainsi que sur Pietro. Comme dans cette pub, aucune magie ne peut vaincre la mort – que ce soit celle de Pietro – qui lui a une vision (sans mauvais jeu de mots) très claire de ce qui se passe, ou un réassemblage de son amant ramené à la vie par une quelconque magie.

Cette publicité est l’écho en quelque sorte de ce que va comprendre réellement Wanda en fin d’épisode, qu’en dehors de Westview et de cet environnement fantasmé, Vision est mort pour de bon, et rien ne le ramènera à la vie, pas même une magie illusoire ni un monde comme celui qu’elle a créée.

Un monde qu’elle ne maitrise pas entièrement d’ailleurs, preuve que d’autres éléments mènent la danse dans cette partie de l’intrigue. Pour le savoir réponse vendredi prochain.

Crédit photos : ©Disney/Marvel