Orphan Black Echoes : Un début prometteur, dans la continuité de l’originale

Critique des premiers épisodes prometteurs de la série Orphan Black Echoes, qui continue d’explorer le monde d’Orphan Black créé il y a 10 ans.

Alors que les Etats-Unis n’ont pas encore découvert la série, Orphan Black Echoes, spin-off/suite d’Orphan Black est déjà disponible en Australie depuis novembre et est désormais diffusée en France sur OCS depuis ce 26 décembre, avec les deux premiers épisodes dévoilés. Le public français fan de la série originale peut ainsi se plonger à nouveau dans l’univers d’Orphan Black, l’une des meilleures séries de ces 10 dernières années.

Au cours de ses années de diffusion entre 2013 et 2017, Orphan Black a développé une fanbase très fidèle auto-nommée le « Clone Club ». Aujourd’hui, le Clone Club se voit offrir une nouvelle plongée dans cet univers qui met en question la génétique et sa morale.

La série originale contenait des idées stimulantes sur l’inné et l’acquis, offrait des rebondissements passionnants et une performance fantastique de la très talentueuse Tatiana Maslany, qui a remporté un Emmy pour son rôle, chose rare pour une actrice dans une série de genre.

Similaire mais différent

Maslany ne jouait pas qu’un rôle, elle jouait plusieurs clones, chacun avec une personnalité et un physique distincts, allant de la rebelle Sarah à la meurtrière Helena en passant par la scientifique Cosima ou encore la coincée au grand cœur Alison, pour n’en citer que quelques unes (les principales). Au cours de la série originale Masany aura incarné plus de 20 personnages différents sans jamais faiblir.

Elle a toujours été convaincante en tant que sœurs clones (ou sestras comme les appelait Helena) et a réussi à créer une alchimie à l’écran fascinante entre ses différents clones. Ainsi, quand on pense à l’exploit de Maslany, quand la nouvelle série a été annoncé, on s’est tout de suite demandé qu’elle brave âme allait tenter de suivre ses traces.

Krysten Ritter était clairement un choix brillant pour le rôle principal de la série, elle a montré à multiples reprises (dans Breaking Bad, Don’t Trust the B**ch in Apartment 23 ou encore Jessica Jones) qu’elle avait le talent et l’éventail nécessaire pour un rôle aussi exigent. Mais la showrunner de cette nouvelle série, Anna Fishko, a été suffisamment intelligente pour ne pas faire un bis répétita et dans les deux premiers épisodes, sans trop spoiler, le rôle de Ritter n’est pas comparable à celui de Maslany. Si le sujet est très similaire (création d’humain et manipulation génétique) il est abordé de manière différente.

Un nouveau sujet

Situé dans le même univers qu’Orphan Black environ 35 ans après la série originale, Echoes commence alors que Lucy (Ritter) réalise qu’elle n’a aucun souvenir de qui elle est. Dans la panique qui s’ensuit, elle est informée par une scientifique (jouée par Keeley Hawes vue dans Bodyguard, Line of Duty, It’s A Sin) que son amnésie est due au fait qu’elle n’est pas née mais qu’elle a été créée – plus précisément, bio-imprimée par une machine capable de produire des tissus humains.

Lucy panique, se fraye un chemin hors du centre scientifique et disparaît. Quelques années plus tard, elle a trouvé sa place au sein d’une petite communauté rurale et a même noué des relations humaines avec un ancien infirmier militaire nommée Jack (Avan Jogia) et sa fille Charlie, atteinte de surdité. Elle s’est trouvé une famille.

Lorsqu’elle est impliquée dans un accident et qu’elle est transportée à l’hôpital par ambulance, ses examens médicaux déclenchent des alarmes dans l’établissement qui l’a créée et ils finissent par la retrouver. Elle n’a alors pas d’autre choix que de s’enfuir à nouveau et essayer de comprendre ce qui lui arrive. Maintenant qu’elle a réussi à se construire une vie, elle ne peut pas les laisser la gâcher. Comme elle le dit elle-même, elle doit « découvrir mon passé pour protéger mon présent ».

Un début intrigant

Il y a deux révélations majeures dans les deux premiers épisodes – que nous ne gâcherons pas ici – mais cela rend difficile une discussion plus détaillée de la série. Disons simplement que Lucy découvrira un lien étrange avec une adolescente familière nommée Jules (Amanda Fix) et qu’il existe un lien tangible entre l’un des personnages principaux d’Echoes et la série originale. On dira simplement que la scientifique est très importante, elle fait le lien avec la série-mère et son identité est rapidement dévoilée.

Les deux premiers épisodes sont intrigants et prometteurs, même si l’accroche n’est pas nécessairement immédiate comme avec la série de 2013, Echoes contient suffisamment d’éléments qui attiseront la curiosité des fans de la série originale parce que les deux séries sont très étroitement liées. Cependant, il n’y en aura peut-être pas assez ici pour les nouveaux venus dans l’univers, à moins qu’ils ne soient fans de Ritter ou Hawes qui sont brillantes dans leur rôle.

A mesure que la série avance, les révélations font sens et on se laisse petit à petit prendre au jeu. Ce n’est peut-être pas aussi émotionnel qu’Orphan Black, mais c’est une bonne continuité dans un univers qui a tant à offrir. Notez que le créateur de la série originale, John Fawcett, est impliqué en tant que producteur, une chose qui rassure et permet de garder l’intégrité du monde qu’il a mis en place il y a 10 ans.

Orphan Black Echoes, c’est chaque mardi sur OCS.

Crédit ©AMC