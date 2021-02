Retour sur le trailer de l’épisode 6 de Wandavision et ce qu’il révèle comme indices pour la suite des aventures de nos héros et les habitants de Westview.

S’il y a bien quelque chose que Disney+ fait très bien, se sont ses séries originales adaptées de grosses franchises appréciés de tous. Et c’est le cas pour Wandavision, épisode après épisode, la série déploie avec intelligence sa narration, avec des surprises et des mystères toujours plus nombreux au fil de l’intrigue. Comme on a pu le voir avec l’arrivée de Pietro/Quicksilver dans le cliffhanger de fin de l’épisode 5 intitulé Dans cet épisode très spécial.

Un épisode dans lequel on a pu voir Vision devenir de plus en plus circonspect concernant Westview et surtout le rôle de Wanda dans le contrôle de ces habitants malgré eux. Ce dernier l’a même confrontée à cela en fin d’épisode, avant d’être interrompu par l’arrivée de Pietro de l’univers des X-Men, en ersatz de l’oncle Jessie de la série La Fête à la Maison.

ALERTE : Ce qui suit est bien évidemment considéré comme potentiellement spoiler. Si vous souhaitez rester vierge de toute théorie image ou hypothèse autour de ce qui va se passer, il est temps de cliquer sur précédent, et aller lire autre chose sur le site.

Si cette scène laisse le spectateur une fois de plus en suspense concernant la suite, et surtout ce qui se passe qui chaque semaine change plusieurs hypothèses et théories concernant cette anomalie, malgré les multiples réponses que l’épisode 4 et 5 nous ont offert, il est certain que Wanda n’est pas celle qui contrôle Westview. Et cette bande annonce de l’épisode 6 avec ses quelques images pour teaser le spectateur semble le confirmer. A voir ci-dessus

Comme on peut le voir, même Agnès semble être sous l’influence de quelque chose de bien plus fort que peut l’être Wanda. Celle que beaucoup imaginent être une version d’Agatha Harkness, alliée de Wanda dans les comics, emble à vu donc de cette bande annonce qu’elle est elle aussi sous le joug d’un pouvoir plus fort que Wanda.

Si elle est l’alliée principale de cette dernière dans ce monde, puisque présente toujours au bon moment pour elle et sa famille, et bien qu’elle ne s’étonne plus des pouvoirs non seulement des enfants de Wanda et Vision – et de Wanda elle-même – quand Vision lui rend la mémoire, il semble que cette dernière attend d’être sauvée, elle aussi, comme elle l’exprime à Vision dans ces extraits.

Dangers en perspectives

L’autre indice qui montre que quelque chose de bien plus fort et dangereux régit ce monde est une phrase que l’on entend étouffée dans ce trailer. On peut entendre Wanda s’inquiéter pour Vision.

Sans images on entend dans les premières secondes du trailer : « He is in trouble / il est en danger » et Pietro qui lui répond : « It’s not like your husband can die twice / Ce n’est pas comme si ton mari pouvait mourir deux fois». Clairement signe que quelque chose peut mettre en danger l’existence de Vision. Si Pietro clairement vient d’un univers parallèle (il est quasi certain que tout ce qui se passe est liés aux univers parallèles, qui on le sait désormais peuvent communiquer avec celui que nous connaissons, avec des passages souvent en forme d’hexagones), il est au courant de ce qui s’est passé dans la chronologie qui a amené Wanda jusqu’à Westview.

Tout comme ses enfants savent que Wanda peut, d’une certaine manière ramener quelqu’un à la vie. Visiblement tout être mutant, ou avec des pouvoirs surnaturels a une certaine notion que tout ce qui se passe autour d’eux n’est pas réel, ou une notion des pouvoirs que peuvent avoir les personnes qu’ils rencontrent.

Dottie de retour

Le plus étonnant dans cet épisode spécial Halloween, dans lequel on verra enfin Vision et Wanda dans leur costumes de Comics – ce qui plaira aux fans originels de nos deux héros – c’est que l’on revoit enfin Dottie, qui avait disparu depuis l’épisode 2 et sa fête de charité « pour les enfants ». Enfants d’ailleurs n’existent pas dans cette ville, sauf la progéniture de nos héros.

Surtout, on entend Vision sur l’image d’une nouvelle habitante jamais vue jusque-là, s’inquiéter sur de nouveaux personnages « unsavory / peu recommandable » qui s’installent dans le quartier. Ce qui ne présage rien de bon concernant la suite, et qui expliquerait les images d’affrontements dans les rues de Westview dans ce teaser ainsi que d’autres.

EVIL S.W.O.R.D ?

Ce qui est certain, c’est que Dottie est peut-être l’un des éléments et personnage qui résoudra une partie des mystères de ce qui se passe. Tout comme le Directeur de S.W.O.R.D, qui n’a pas l’air d’être non seulement du côté de Wanda qu’il présente comme une antagoniste à neutraliser, mais surtout cache des choses concernant sa réelle présence sur cette anomalie.

Il cherche clairement à détruire des preuves en voulant tuer cette dernière sans même prévenir Monica. Wanda d’ailleurs ne menace que lui quand elle sort de sa réalité, certainement parce qu’il n’est pas juste le leader de ce groupe armé.

Certaines images d’une autre promo des épisodes 5 et 6 (à voir ci dessous) montre non seulement Wanda en détresse, mais surtout sous l’emprise de quelque chose et un univers (avec des hexagones – tiens !) blanc comme un laboratoire.

Possible que tout Westview soit le résultat d’une expérience menée sur Wanda et Vision (qu’on a vu démantelé et analysé par S.W.O.R.D dans l’épisode 4 avant que Wanda ne vienne le sauver ) qui a mal tourné quand Wanda a réussi à se sortir des griffes de ceux qui la manipulait elle et ses pouvoirs. Dottie pourrait bien être de consort avec Hayward sur des plans qu’ils pensaient maîtriser. Pour rappel, elle ne figure pas sur le descriptif de la réelle identité des habitants de Westview dans la base de contrôle de S.W.O.R.D.

Un écriture brillante

Après visionnage de 5 épisodes, On peut dire que Wandavision, réussi, au même titre que Mandalorian, à entonner le spectateur et surtout étoffer un univers déjà bien vaste, tout en explorant enfin les faiblesses et limites de personnages que nous pensions connaître.

Quand il est plus compliqué au cinéma de prendre le temps de s’attarder sur des états, Wandavision montre qu’avec une écriture maîtrisée, inspirée par une univers transmédia complexe et varié, on peut raconter une histoire captivante sans nécessairement avoir recours aux us des blockbusters, à savoir explosions et combats à foisons alimentés par des VFX à outrance.

Jac Shaeffer, la scénariste et showrunner de Wandavision, avec la lourde de tache de mettre en place les bases des suites cinématiques et télévisuelles du multiverse, a réussi à non seulement captiver son audience, mais aussi la faire discuter de la série tout en jouant avec ce que cette même audience qui pourrait imaginer ou théoriser ce qu’elle voit à l’écran (grande tradition des séries, les discussions et théories sur les forums depuis les débuts d’internet et démocratisés avec la série X-Files, et maintenant sur Reddit sont devenu une habitude pour toute série, de Game of Thrones, à Westworld).

Exploit à souligner

Un exploit d’écriture, surtout quand on a la charge d’être la première série TV d’une franchise à succès, tout en réussissant haut la main à créer un univers méta complexe rendant hommage à plus de 60 ans d’un genre télévisuel avec une intrigue inédite quasi impossible à décoder même au bout de 5 épisodes.

Il faudra attendre la diffusion dans 5 jours du prochain épisode de Wandavision pour savoir si les premiers indices concernant les forces extérieures qui manipulent Wanda vont enfin commencer à se manifester, si certains avaient raison concernant l’apparition de Mephisto, un grand vilain des comics, ou s’il s’agit d’autres personnages issus de dimensions annexes. Pour le savoir rendez vous sur Disney+.

Crédit photos ©Marvel/Disney