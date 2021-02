WandaVision : Enorme apparition surprise dans l’épisode 5 ! (SPOILERS)

Gros twist à la fin de l’épisode 5 de WandaVision avec l’apparition d’un personnage clé. SPOILERS.

Semaine après semaine, WandaVision continue de surprendre ses téléspectateurs. Elizabeth Olsen avait prévenu qu’un guest surprise ferait son apparition et la fin de l’épisode 5 a dévoilé de qui il s’agissait. Et c’est bien Pietro, le frère de Wanda qui se dévoile à la fin mais ce n’est pas Aaron Taylor Johnson qui l’incarne, c’est bien Evan Peters qui a repris son rôle qu’il tient dans la saga X-Men (X-Men : Days of Future Past, X-Men : Apocalypse et X-Men : Dark Phoenix).

Dans l’épisode 5 de WandaVision, Evan Peters a fait une apparition choquante reprenant ainsi son rôle de Quicksilver, ouvrant efficacement la porte à la franchise de films X-Men de Fox et remplaçant le portrait d’Aaron Taylor-Johnson du même personnage qui est mort dans Avengers : l’ère d’Ultron. Cela confirme ainsi les rumeus qui circulaient depuis un moment.

Depuis le début de la série le nom de Pietro Maximoff, le frère de Wanda, a été mentionné plusieurs fois. Son apparition est donc un moment qui s’est construit au fur et à mesure. Mais comment la série expliquera le fait que Pietro n’est plus le même ? En regardant ce qui se passait à l’écran, Darcy Lewis dit « elle a recastée Pietro ». Mais Wanda est elle-même surprise et confuse de le voir frapper à sa porte.

Si la série nous dit que Wanda contrôle tout, elle semble ne pas être à l’origine de cette apparition et ne comprend pas ce qu’il se passe. Ce qui est certain, c’est que Disney et Marvel mettent en place l’arrivée des X-Men dans le MCU, une propriété qu’ils ont acquis récemment avec la fusion de la Fox et Disney.

Peters continuera probablement à jouer un rôle dans WandaVision, bien que l’on ne sache pas exactement comment ce personnage sera pris en compte dans le reste de l’univers cinématographique Marvel. Fera-t-il aussi des apparitions dans les films ?

Avec l’apparition de Peters, c’est la première fois que les univers des X-Men de la Fox et celui du MCU se croissent. C’est un énorme moment que les fans attendaient depuis longtemps et qui se concrétise enfin. Ce n’est que le début de cet énorme univers partagé.

WandaVision, c’est tout les vendredis sur Disney+.

