WandaVision : L’épisode 4 confirme les théories autour de Vision et Westview (analyse)

Retour sur l’épisode 4 de WandaVision, qui offre un grand lot de réponses concernant les origines de l’univers dans lequel Wanda et Vision sont coincés, au-delà des sitcoms. ATTENTION GROS SPOILERS.

Comme le présageait le teaser de l’épisode 4 de WandaVision, les scénaristes nous proposent enfin des premières réponses conséquentes concernant Wanda et ce qui se passe dans sa réalité inspirée de Sitcoms. Des réponses très concrètes, qui offrent une nouvelle perspective de l’intrigue, qui rejoint certaines théories de fans, inspirées par les Comics.

Wanda’s World

Il est désormais certains depuis cet épisode que Wanda est bien celle qui a créée cet univers. Un univers fermé inspiré par les sitcoms avec lesquels elle a grandi, comme un moyen de défense vis-à-vis du deuil qu’elle subit depuis la mort de Vision dans Infinity War.

Un décès de l’homme qu’elle a aimé, avec qui visiblement elle n’a jamais eu le temps de vivre une vie de couple. Souvenez-vous, dans Infinity War, on découvre le couple à Edimbourg, ensemble, sans pour autant que la situation soit claire, puisqu’ils se font attaquer. S’ensuivent les évènements que nous connaissons tous des films. On n’a pas nécessairement la nature ni la profondeur de la relation entre les personnages, bien que l’on sache tous que dans les comics ces derniers forment une famille ensemble.

Wanda est la cause

L’épisode 4, sans titre pour le moment, confirme que Wanda est bien maitresse de tout cet univers, pour sur, bien qu’elle semble aussi le subir. Géraldine le confirme bien dans la dernière scène de ce même épisode. Que c’est bien elle qui a changé l’identité des habitants de Westview – qui se situe en fait dans le New Jersey – et qui contrôle tous les éléments de cet environnement ainsi que son intrigue. D’ailleurs on découvre la véritable identité de tous habitants que nous avons pu voir dans les précédents épisodes (à l’exception d’Agnès, ce qui pourrait confirmer la théorie qui ferait d’elle Agatha harckness, et de Dottie interprétée par Emma Caulfield).

Comme un rêve éveillé, Westview est une sorte de réalité alternative dans laquelle Vision est vivant. Un Vision qui visiblement et malgré ses pouvoirs omnipotents est lui aussi contrôlé par Wanda. Puisqu’à plusieurs reprises depuis l’épisode 1, il s’exécute sans broncher quand cette dernière lui ordonne de faire des choses. Elle contrôle aussi ses états, comme le prouve le rembobinage de plusieurs séquences dans lesquelles Vision se pose des questions sur cette réalité qui lui semble anormale.

Phénomène extérieur

Dans diverses théories de fans, centrées à l’origine sur les publicités des trois premiers épisodes, avant de réfléchir à d’autres indices parsemés dans la série, l’idée serait que Wanda serait sous l’emprise d’un élément extérieur au-delà du fantasme qu’elle a créée, inspiré par ce qu’elle connait de la télévision américaine.

Soit Hydra serait de retour, puisque l’organisme est référencé dans plusieurs publicités, soit une autre entité, comme AIM, dont l’Hexagone est le sigle de référence. Hexagone qui revient à plusieurs reprises dans le générique des épisodes de WandaVision.

Un hexagone qui est d’ailleurs la forme de cette réalité créée par Wanda comme le souligne les équipes de SWORD dans le dernier épisode de WandaVision, renforçant ainsi l’idée que AIM est bel et bien impliqué dans ce qui se passe. Une théorie plausible puisque l’organisation pourrait bien continuer à fonctionner, malgré les évènements d’Iron Man 3.

Le meilleur des mondes

Après visionnage de cet épisode il est quasi certain que Wanda essaie de récupérer une vie avec Vision grâce à cette réalité alternative dans laquelle ce dernier est vivant. Dans la dernière séquence de l’épisode, il est certain que Vision et bel est bien mort, alors que jusqu’ici on pensait que c’était une version d’une autre dimension (possible puisque Doctor Strange et Ant-Man confirment que les dimensions peuvent communiquer entre elles). En effet, en fin d’épisode Wanda sort de son fantasme le temps de renvoyer Geraldine en dehors de son monde, quand elle prend conscience que cette dernière n’a pas sa place dans Westview, qu’elle est belle et bien une étrangère dans sa vie parfaite.

De retour dans un état de conscience réel, elle le voit dans sa forme morte et non celle pimpante du sitcom. D’ailleurs jamais dans sa forme réelle on ne voit ce dernier comme on a pu le voir dans els films Avengers, avec sa célèbre cape et combinaison grise. Preuve qu’il ne possède pas ses pouvoirs habituels.

Quand il reprend ses couleurs, alors que ce dernier encourage Wanda à quitter ce monde avec un air inquiet, pour vivre ensemble où ils le désirent, cette dernière lui explique que ce n’est pas possible, que cet endroit est leur maison désormais. Elle le rassure même en lui expliquant « que tout est sous (son) contrôle ». Confirmant ainsi que ce monde inspiré par les sitcoms est bien sa propre fabrication.

Big Bang theory

On peut se dire formellement désormais que Westview est le seul lieu où Vision peut reprendre vie dans la réalité du MCU tel que nous le connaissons. Pas un Vision d’une réalité alternative comme certain l’imaginent, mais bien le Vision du MCU, qui est mort des mains de Thanos.

Un Vision de retour grâce à une technologie d’AIM via son propre corps synthétique inanimé, mais surtout grâce aux FDC – le fond diffus cosmologique – que Darcy Lewis détecte à son arrivée sur le camps militaire établi autour de Westview. Ce même rayonnement qui vient du fin fond de l’univers, issu du Big Bang, et qui contient le flux de diffusion de l’émission WandaVision.

Il est fort probable que ce soit ce flux magnétique et radioactif qui permette à Vision de reprendre vie sans la Pierre de l’esprit. Un retour à la vie comme le souhaite Wanda, qui visiblement n’imagine pas vivre sans Vision.

Les enfants de WandaVision

L’autre raison de sa présence dans ce monde est sans conteste sa grossesse et ses jumeaux. Depuis le début de cette vie dans cette ville fantastique et parfaite, tous les habitants n’ont qu’un seul but, c’est d’exister et faire les choses « pour les enfants ». Il est donc quasi certain que la grossesse de Wanda soit belle et bien réelle, et non juste un fantasme de cette dernière en adéquation avec cette vie idyllique, cet American Dream si cher aux sitcoms d’antan.

De tous les programmes que Wanda aurait pu imaginer pour vivre aux côtés de Vision, cette dernière n’a choisi que des sitcoms de vie de famille jusque-là, dans une banlieue typique de sitcoms familiales. Comme un moyen peut-être de l’aider dans cette maternité inattendue, qu’elle doit assumer sans le père de ses enfants. bien évidemment tout cela n’est que de l’ordre de la théorie pour le moment.

Pour le savoir il faudra attendre la suite de WandaVision. Les 5 prochains épisodes de la série seront assurément bourrés de surprises et d’explications à l’image de ce dernier, ainsi que d’autres hommages à des sitcoms cultes. Pour le savoir rendez-vous vendredi prochain sur Disney+.

Crédit photo : ©Marvel