Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Sam Raimi confirmé à la réalisation

Sam Raimi confirme qu’il réalisera le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En janvier dernier, Scott Derrickson a quitté la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la suite de son film sorti en 2016. Un mois plus tard, on apprenait que Sam Raimi était entré en discussions pour prendre les rênes mais rien n’avait été confirmé par la production.

Dans une interview récente avec le site Coming Soon, Sam Raimi a lui-même confirmé qu’il réalisera le film. En discutant avec le site, il confie : « J’aimais Doctor Strange quand j’étais enfant, mais il était toujours après Spider-Man et Batman pour moi, il était probablement le numéro cinq pour moi des grands personnages de comic books. »

Puis il se souvient d’un moment de son film Spider-Man 2 où le nom de Doctor Strange est prononcé, et en gros, confirme son implication dans le nouveau film : « Il était si original, mais quand nous avons eu ce moment dans Spider-Man 2, je ne savais pas que nous ferions jamais un film de Doctor Strange, donc c’était vraiment drôle pour moi que, par coïncidence, cette réplique soit dans le film. Je dois dire que j’aurais aimé avoir la vision de savoir que j’allais être impliqué dans le projet. »

Notez que pour le moment, ni Disney, ni Marvel n’a confirmé la participation de Sam Raimi dans le MCU, mais le réalisateur lui-même le confirme ici.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu pour une sortie en salles en novembre 2021.

