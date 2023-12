Escort Boys : La bonne surprise « caliente » de cette fin d’année 2023

Critique de la série Escort Boys, nouveauté française de la plateforme Amazon Prime Video, bonne surprise de cette fin d’année 2023.

En cette fin d’année 2023, Prime Video propose une série qui n’est pas nécessairement ce qu’on attend d’une série en cette période de fêtes, mais qui est certainement un cadeau. En effet, avec Escort Boys, qui comme son nom l’indique suit des hommes prostitués, il y a de quoi se rincer l’œil, mais la série va plus loin que dans le côté superficiel de ce métier, elle remet pas mal de choses en question, notamment sur les relations hommes/femmes.

Adaptée de la série israélienne Johnny and the Knights of the Galilee, sous la supervision de Ruben Alves, le réalisateur du film Miss, Escort Boys voit à son casting Guillaume Labbé, (Plan Cœur, Je te promets), Thibaut Evrard (Balle Perdue), Simon Ehrlacher (Irrésistible) et Corentin Fila (Mortel, Irrésistible).

Escort Boys suit Ben (Labbé) un comédien qui galère rentrant dans sa Camargue à la suite de la mort de son père apiculteur. Il doit alors sauver le domaine et l’entreprise familiale en difficulté ainsi que s’occuper de sa sœur Charly (Marysole Fertard), âgée de 17 ans. C’est alors qu’il retrouve ses trois amis d’enfance, Ludo (Evrard), Zak (Fila) et Mathias (Ehrlacher), qui eux aussi se trouvent dans des situations financières difficiles. Pour sortir la tête de l’eau, ils décident de vendre leurs corps avec l’aide Charly qui devient (en gros) leur mac.

Du sexe, mais pas que

Si la série ne se prive pas pour montrer des scènes de sexe assez osées, Escort Boys va plus loin dans son exploration qui n’est pas que charnelle. Elle pose des questions sur le patriarcat et met en lumière la sexualité des femmes qui est souvent utilisée dans les médias pour le plaisir des hommes et non celui des femmes elles-mêmes. On y parle de sexisme, de consentement, d’âgisme, de maladie avec délicatesse, sans jugement et plein d’humanité. Et quand arrive la fin de la saison 1, on finit par s’attacher à certains personnages qui finissent par toucher.

Ces quatre hommes vont ainsi se mettre au service des femmes afin d’assouvir leurs besoins sexuels, mais pas que. Ces expériences vont leur permettre non seulement de se soumettre au désir féminin et de le satisfaire mais aussi de mieux se comprendre eux-mêmes en explorant leur propre sexualité. Les rapports de domination hommes/femmes sont alors explorer d’une manière assez intelligente et sont remis en question.

Les personnages comme les téléspectateurs sont alors mis face à une profession souvent dénigrée, regardée de travers, mais qui peut aussi avoir une fonction de guérison, non seulement pour le travailleur, mais aussi pour les clientes. Ce n’est pas que du sexe pour le sexe, ça libère les esprits, ça aide les couples à se reconnecter et permet aussi à certaines personnes de s’accepter mentalement et physiquement. Evidemment, la question de la moralité est posée, mais quand tout le monde consent, il n’y a as de honte.

Un bémol

Une des choses dérangeante est néanmoins le fait que Charly n’est que 17 ans et s’improvise maquerelle de service. Elle est bien trop jeune pou être mêlée à de telles histoires, ce qui met mal à l’aise.

On comprend que la série ait voulu créer un certain enjeu avec une orpheline mineure qui pourrait se retrouver en foyer, mais cette histoire n’est pas nécessaire, Charly aurait pu être plus âgée, ça n’aurait rien changé à la série dans son ensemble. Une « pimp » de 17 ans qui s’occupe de la carrière d’escort de son frère et ses potes n’est pas l’idée la plus brillante.

La série peut aussi être, par moment, maladroite avec son message (et quelques dialogues stéréotypés) mais son intention est bonne et elle arrive tout de même à déconstruire quelques clichés.

Des guests intéressantes

Pour finir la série est remplie de guest stars comme Amanda Lear, Carole Bouquet, Zahia Dehar, Caterina Murino, Pascale Arbillot ou encore Rossy de Palma. Il y a même Kelly Rutherford, l’actrice américaine notamment connue pour ses rôles dans les séries cultes Melrose Place et Gossip Girl.

Sans spoiler, la saison 1 se termine sur plusieurs situations non résolues, on espère alors qu’une saison 2 sera au rendez-vous pour savoir la suite. Evidemment, Escort Boys ne révolutionne pas le genre mais elle n’a pas à avoir honte.

Composée de 6 épisodes, la saison 1 de la série Escort Boys est disponible sur Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video