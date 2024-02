Deadpool 3, Wicked, Sans un Bruit 3, La Planète des Singes Le Nouveau Royaume : Tous les trailers du Superbowl 2024

Découvrez tous les trailers dévoilés au Superbowl 2024, notamment Deadpool 3, Wicked, Sans un Bruit 3, Monkey Man, La Planète des Singes Le Nouveau Royaume et bien d’autres.

Comme chaque année, les grands studios dévoilent des trailers pour leurs films et séries les plus attendus. Pour cette édition 2024, les téléspectateurs du Big Game ont pu avoir un premier aperçu de Deadpool 3, la comédie musicale Wicked, Kung Fu Panda 4, Twisters, Moi Moche et Méchant 4, Sans un Bruit 3, Monkey Man, La Planète des Singes Le Nouveau Royaume, Blue & Compagnie, The Fall Guy et la série Knuckles dérivée du film Sonic.

Deadpool & Wolverine

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine voit à son affiche Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine), Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) et Stefan Kapičić (Colossus).

Le film sort le 24 juillet 2024

Wicked Partie 1

Réalisé par Jon M. Chu, Wicked est l’adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom centrée sur le personnage de la sorcière de l’Ouest du Magicien d’Oz.

Au casting : Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum

Sort le 27 novembre 2024

Sans un Bruit Jour 1

Réalisé par Michael Sarnoski, Sans un Bruit Jour 1 est la préquelle de Sans Un Bruit et revient sur les origines de l’invasion extraterrestre qui a plongé le monde dans le silence.

Au casting : Lupita Nyong’o, Djimon Hounsou, Joseph Quinn et Alex Wolff

Sort le 26 juin 2024

La Planète des Singes Le Nouveau Royaume

Réalisé par Wes Ball, La Planète des Singes Le Nouveau Royaume voit à son affiche Freya Allan, Owen Teague, Peter Macon

Synopsis : Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l’état sauvage et vivent en retrait. Alors qu’un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l’amènera à questionner tout ce qu’il sait du passé et à faire des choix qui définiront l’avenir des singes et des humains…

Sort le 8 mai 2024

Twisters

Réalisé par Lee Isaac Chung, Twisters est une préquelle de Twister avec Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack

Synopsis : Il y a 20 ans, des scientifiques ont réalisé l’impossible. Ils ont recueilli un ensemble complet de données à l’intérieur d’une tornade monstre de catégorie F5. Grâce à l’application de ces données, ils ont pu créer Antheia, un système avancé d’alerte. Grâce à ces informations, des milliers de vies ont été sauvées et les populations ont grandi confortablement sous l’œil vigilant de leur protecteur.

Sort le 17 juillet 2024

Monkey Man

Monkey Man est la première réalisation de Dev Patel qui et aussi à l’affiche du film d’action produit par Jordan Peele.

Synopsis : En Inde, un jeune homme sort de prison. Il se retrouve dans un monde où règne la cupidité des chefs d’entreprise et, à l’inverse, l’érosion des valeurs spirituelles.

Le film sort le 17 avril 2024

Kung Fu Panda 4

Réalisé par Mike Mitchell avec les voix de Manu Payet (VF), Jack Black, Dustin Hoffman, Awkwafina, Viola Davis, Bryan Cranston, Ian McShane, Ke Huy Quan

Sort le 28 juin 2024

Moi Moche et Méchant 4

Réalisé par Chris Renaud et Patrick Delage, avec les voix de Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Pierre Coffin, Steve Coogan

Sort le 3 juillet 2024

Blue & Compagnie

De et avec John Krasinski ainsi que Ryan Reynolds, Cailey Fleming, Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Fiona Shaw

Synopsis : Une petite fille, Bea, découvre un jour qu’elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.

Sort le 15 mai 2024

The Fall Guy

Réalisé par David Leitch, avec Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham, Teresa Palmer.

Synopsis : C’est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut… pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ?

Sort le 1er mai 2024

Knuckles

Créée par Toby Ascher et John Whittington, Knuckles est une série dérivée de l franchise cinématographique Sonic.

Au casting ont trouve Idris Elba en tant que voix de Knuckles ainsi qu’Adam Pally, Cary Elwes, Stockard Channing, Christopher Lloyd, Rob Huebel, Tyler Antonius.

La série sort le 26 avril sur Paramount+