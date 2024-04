Deadpool & Wolverine : Un trailer déjanté, explosif et fou !

Découvrez le premier trailer détonnant et fou de Deadpool & Wolverine, troisième film de la franchise Deadpool.

C’est peut etre le film Marvel le plus attendu depuis longtemps. Celui qui porte les espoirs du MCU alors que ses fans sont mitigés depuis Endgame sur les divers films de la franchises, ainsi que les séries, et ses flops tels que The Marvels.

Voici que le troisième film consacré au super-héros le plus déjanté se dévoile dans un premier trailer, dans lequel les enjeux du films se dressent, avec quelques plans sur son casting détonnant.

Dans Deadpool et Wolverine, l’homme aux griffes d’Adamantium se remet de ses blessures lorsqu’il croise le chemin de la grande gueule, Deadpool, qui a voyagé dans le temps pour le soigner dans l’espoir de devenir amis et de faire équipe pour vaincre un ennemi commun.

Un Wolverine un peu looser, depressif et noir, qui aurait laissé son monde mourir comme nous l’explique ce trailer. Clairement cze Wolverine n’est pas originaire de notre monde, ce qui est normal puisque la TVA que l’on voit brièvement dans ce trailer est au centre des raisons de l’alliance entre Wayde et Logan.

Un trailer explosif et déjanté sur fond de like a prayer de Madonna, entre séquences d’action musclées des deux personnages titres, mais aussi à travers les autres visages connus ou non de cette nouvelle itération Deadpool.

Le casting confirmé de Deadpool 3 contient également Emma Corrin, Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio), Stefan Kapičić (Colossus) et Matthew Macfadyen.

Réalisé par Shawn Levy, Deadpool & Wolverine est prévu pour une sortie en 24 juillet 2024.

Deadpool & Wolverine : Le Trailer



crédit photos : © Marvel