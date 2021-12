Meilleure et Pire Série TV 2021 : A vos votes !

Votez pour VOTRE série préférée et la plus détestée de 2021

Une année riche en évènements sériels joyeux ou pas. Une année très prolifique une fois de plus en télévision, avec son lot de bonnes surprises, ou pas, ses nouvelles plate-formes, comme Apple Tv ou Disney +. Jamais depuis l’invention de la télévision (et de la série),

C’est donc l’heure des traditionnels bilans. Mais avant de vous donner le sien, le Cerveau, lui, veut connaitre le vôtre.

Pour vous, quelle est la meilleure et la pire série que 2021 a pu nous offrir ? Car, si le Cerveau a d’ores et déjà ses préférences, il ne faut pas oublier que c’est vous qui faites la TV : les spectateurs et pas seulement les sériephiles ou sériephages.

Dites-nous donc ce que vous avez adoré et détesté en 2021 dans le sondage et commentaires ci-dessous. Et bonne dernière semaine de 2021. Courage, c’est bientôt terminé.

Meilleure Série de 2021