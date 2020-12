Wandavision : Un énorme caméo d’un des Avengers prévu ?

Un Avenger des films pourrait faire son apparition dans la série Wandavision. Spoilers possibles.

La série Wandavision arrive dans 15 jours sur Disney+. La série Marvel tant attendue va enfin faire ses débuts et comme son non l’indique, elle se concentrera sur Wanda et Vision, deux personnages très importants de la franchise Avengers.

On sait d’ores et déjà que la série sera liée au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la participation d’Elisabeth Olsen ayant déjà été annoncée pour le film. Mais il semble que le lien au film soit encore plus étroit qu’on le pensait.

Selon un twittos qui a réussi à trouver des informations via Chrome TV, Benedict Cumberbatch est listé parmi les acteurs présents dans la série. Le Dr Stephen Strange ferait ainsi une apparition dans Wandavision.

Doctor Strange listed in the cast of WandaVision on Chrome TV! #WandaVision #Marvel #MCU pic.twitter.com/6d5bHbqnJU — Jordan – just wear a mask. it isnt hard. (@jordanwearamask) December 29, 2020

Quant à savoir comment cela fonctionnera, ce n’est pas clair, mais il semble raisonnable de croire que Doctor Strange se présentera vers la fin de la première saison pour mettre en place Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme d’habitude, Marvel Studios fait un excellent travail pour garder tout secret, donc le casting de Cumberbatch n’a pas encore été annoncé.

On imagine que Strange viendra sortir Wanda de cette réalité alternative dans laquelle elle s’est plongée, puis les choses continueront sur grand écran. Evidemment, tout ceci n’est que spéculation, on attend de voir si Cumberbatch apparaitra bien dans la série.

Wandavision arrive le 15 janvier sur Disney+.

Source : Movieweb / Crédit ©Disney+