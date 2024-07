The Boys saison 4 : Joe Kessler se révèle et Firecraker « donne du sien » (spoilers)

Le showrunner de The Boys revient sur la révélation à propos de Joe Kessler et ce moment dérangé entre Firecraker et le Protecteur dans l’épisode 6 de la saison 4. Spoilers.

La théorie de la semaine dernière concernant Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan) vient de se confirmer dans l’épisode 6 de la saison 4 de The Boys. En effet, la semaine dernière, nous parions sur le fait que Joe n’était que le fruit de l’imagination de Butcher (Karl Urban) et c’est bien le cas, c’est le diable qui murmure à son oreille et lui fait faire des choses horribles tandis que Becca tente de le raisonner et d’apaiser son bon côté.

Jeffrey Dean Morgan avait en quelque sorte dé vendu la mèche avant le lancement de la saison en disant que lui et Karl Urban étaient « le même enfoiré » ou encore qu’ils étaient « unis comme les doigts de la main. »

Dans l’épisode, on apprend que Butcher n’a pas réellement sauvé la peau de Kessler lorsqu’ils ont tous deux servi dans la vallée du Panjshir en Afghanistan. Il l’a laissé là pour mourir. Kessler existe maintenant sous la forme d’une hallucination causée par la tumeur renforcée par le Temp V qui grouille dans le cerveau de Butcher.

« Je ne pense pas qu’il soit comme Venom » , a déclaré le showrunner Eric Kripke à EW, faisant référence au célèbre adversaire Spider-Man de Marvel Comics. « Je ne pense pas que ce soit un mec avec son propre point de vue et qu’il veuille aller manger des poulets ou autre, mais je pense qu’il représente tout ce qu’il y a de sombre et de mauvais à l’intérieur de Butcher. »

La présence du fantôme de Becca au même moment que l’arrivée de Kessler n’est pas un hasard. Kripke confirme la théorie de l’ange et du démon sur l’épaule de Butcher : « Butcher et Homelander [Antony Starr], de manière très différente, se demandent s’ils sont humains ou s’ils sont des monstres », explique Kripke. « Kessler représente le côté monstre et Becca représente le côté humain de Butcher. Ces deux côtés sont en guerre contre eux-mêmes, mais ils sont tous Butcher. »

« Nous voulions que Butcher soit vraiment confronté à ses côtés clair et obscur, et pourtant il était tellement isolé pendant une grande partie de l’histoire que nous avions besoin d’un moyen de la dramatiser », poursuit Kripke. « La notion de l’ange et du démon sur ses épaules est apparue très vite. »

Un montage flashback a revisité toutes les scènes passées que le public a vues entre Butcher et Kessler tout au long de la saison, montrant comment l’anti-héros torturé ne parlait vraiment à personne depuis le début. Ce montage n’était pas scénarisé, révèle Kripke.

« C’était le génie du réalisateur-producteur Phil Sgriccia », a déclaré le showrunner. « Il a établi une règle pour tous les différents réalisateurs : chaque fois que vous tournez une scène avec Jeffrey et Karl, vous devez faire une prise dans laquelle Jeffrey s’éloigne et lit les répliques hors caméra pour qu’il n’y ait personne. Il a dit : « Parce que je sais qu’en tant que monteur, je voudrais cela lorsque cette révélation arrivera. » Cela témoigne de l’intelligence de Phil. »

Firecracker donne le sein à Homelander

Ailleurs dans l’épisode complètement fou de cette semaine, le Protecteur/Homelander a reçu un cadeau bien particulier de la part de Firecraker (Valorie Curry). Après avoir été accueillie froidement par le Protecteur et Sage lors de la fête de Tek Knight, Firecracker a ensuite approché le chef des Sept pour lui prouver sa loyauté. Elle a commencé à déboutonner son haut et Homelander a répondu qu’il n’était pas attiré sexuellement par elle.

Mais il ne s’agissait pas de sexe : Firecracker n’est pas enceinte, elle s’est administrée un long traitement médicamenteux qui lui donne la capacité de produire du lait maternel (tout en agrandissant légèrement son cœur). Après que Firecracker ait aspergé un Protecteur abasourdi avec du lait, elle a expliqué qu’elle ferait n’importe quoi pour lui.

Le penchant de Protecteur pour le lait maternel est bien connu, l’ancienne directrice de Vought, Madelyn Stillwell, ayant auparavant fourni la marchandise au super. Et pourtant, l’interaction entre Firecracker et Protecteur est toujours choquante et tordue.

« Nous savions qu’elle voulait se battre pour une position devant Sage et essayer de devenir la numéro deux de Protecteur, et elle est vraiment douée pour lire les besoins émotionnels des gens », a déclaré Kripke dans une autre interview à TVLine. « Et alors les scénaristes ont commencé à se demander : ‘Eh bien, quel est le besoin émotionnel le plus profond et le plus sombre de Protecteur qu’il aurait peur de demander à qui que ce soit et que personne d’autre ne pourrait lui donner ?’ et un saut vers son désir le plus secret est d’être allaiter réellement. »

« Je me souviens que [la scénariste] Ellie Monahan, dans la pièce, disait : ‘Eh bien, si nous faisons ça, c’est la chose la plus folle que nous ayons jamais faite’ », poursuit Kripke. « Je veux dire, ce n’est pas la chose la plus énorme que nous ayons jamais faite… Mais demander, par exemple, à Ant [Starr] de simuler la tétée du sein de Val, c’est tout simplement fou. »

Kripke qualifie le moment précis où Firecracker asperge Protecteur au visage avec son lait maternel de « hilarant et bizarre », et toute autre série sensée n’aurait probablement pas montré ce qui allait suivre. « Genre, tu sais ce qui va se passer. Il est temps de couper. Mais le fait que nous montrions l’allaitement et le fait qu’il soit bercé sur ses genoux et tout, c’est tellement dérangé, même pour moi », dit Kripke. « Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, la folie est dans l’œil du spectateur, je suppose. Mais pour moi, ce moment pourrait remporter le prix du moment le plus fou et dérangé de la saison 4. »

Il ne reste plus que deux épisodes de la saison 4 de The Boys, diffusée chaque jeudi sur Prime Video.

Source : EW et TVLine / Crédit ©Prime Video