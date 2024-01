Reacher saison 2 : Un final vengeur et explosif (spoilers)

Retour sur le final explosif de la saison 2 de Reacher, diffusé sur Prime Video. Spoilers.

La saison 2 de Reacher vient de se terminer sur Prime Video dans un final révélant si Reacher et Nealey ont pu sauver Dixon et O’Donnell des mains de Langston et si le personnage titulaire a obtenu vengeance. Évidemment c’est à coup de castagne et de fusil que se finit cette saison 2 assassine de Reacher. Comme on pouvait s’en douter, le géant a sauvé ses amis mais pas sans violence.

Pour rappel, Langston était un ancien inspecteur de police devenu chef de la sécurité d’un entrepreneur privé de défense nommé New Age. Après que l’ancienne unité d’enquête spéciale de Reacher ait commencé à fouiner, essayant de découvrir le plan de Langston de vendre des missiles, Langston commence à les éliminer, un par un. Finalement, il tue quatre des vieux amis de Reacher en les jetant d’un hélicoptère. Ainsi, lorsque Reacher résout enfin l’affaire, il fait de la vengeance sa seule promesse.

Reacher et Nealy à la rescousse

La semaine dernière, l’ancienne unité militaire de Reacher a finalement retrouvé l’ignoble Langston (Robert Patrick), après qu’il ait tenté d’éliminer les membres de l’équipe un par un. Il détient Dixon et O’Donnell et est sur le point de les éliminer également. Reacher infiltre les lieux en faisant semblant de se rendre pendant que Nealey – que Langston pense morte – élimine les gardiens à l’extérieur.

Langston tourne le dos pendant un moment, et Reacher parvient d’une manière ou d’une autre à éliminer toute l’équipe de Langston uniquement à coup de boule – avant que Langston ne l’invite finalement à s’asseoir après avoir tiré sur O’Donnell dans la jambe. Mais grâce à une diversion, un coup de fil au sénateur corrompu Lavoy qui leur envoie du renfort et un clou dans la chaussure, Reacher se libère.

Mission accomplie

Langston, réalisant que son équipe est désormais en infériorité numérique, encourage ses sbires restants à courir, et ils se dirigent vers son hélicoptère, avec O’Donnell et Dixon attachés sur leurs civières, tout comme le reste de la 110e unité qui a pris son dernier vol depuis cet hélicoptère. Cependant, ils ne s’en sortent pas si facilement. Reacher court après l’hélicoptère avec la grâce d’un éléphant et saute alors que sa masse rend la gravité sans importance, pour s’accrocher à l’hélicoptère. C’est à la fois complètement ridicule et absolument magnifique.

Reacher parvient ensuite à entrer dans l’hélico quand Langston ouvre le bas de l’appareil pour balancer O’Donnell et Dixon. Évidemment, la situation se retourne contre Langston et c’est lui qui fait un vol plané sans parachute et s’écrase au sol. C’est une promesse tenue pour Reacher qui avait juré à Langston qu’il le « balancerait d’un hélicoptère ». C’est chose faite.

Une fois sa mission terminée (et l’hélico explosé par un missile lancé par Nealy), Reacher se retrouve avec les 65 millions de dollars que Langston allait recevoir pour la vente des missiles. Au lieu de remettre l’argent aux forces de l’ordre, il l’utilise pour contribuer à améliorer la vie de toutes les personnes associées à l’équipe d’enquête spéciale. Il donne de l’argent aux familles qui ont perdu leur mari, une partie au père de Neagley pour les soins médicaux quotidien dont il a besoin, une partie à un refuge pour animaux local et davantage aux autres membres de son équipe.

Évolution émotionnelle

Quant à lui-même, en grand altruiste, Reacher ne s’achète qu’une nouvelle brosse à dents et un abonnement de bus annuel pour voyager tranquillement à travers le pays. Notre héros nomade est de retour en mouvement. Pourtant, Reacher ne quitte pas New York sans quelques signes d’évolution émotionnelle. Avant de partir Nealey lui a demandé de rester un peu plus en contact et s’il n’a pas dit grand-chose, il est certain qu’il lui donnera de ses nouvelles plus régulièrement. Puis lorsqu’un homme dans le bus lui demande ce qu’il faisait dans la grande ville, il répond qu’il « rendait visite à la famille ».

On ne peut pas dire que Reacher soit la meilleure série du moment, loin de là mais elle reste certainement divertissante. C’est le genre de série qui ne demande pas trop d’effort et qu’on regarde sans trop réfléchir. (c’est beaucoup de baston et de morts). Les dialogues ne sont pas des plus intelligents non plus et sont parfois délivrés de manière assez robotique, cependant, on comprend que c’est la nature de ces personnages qui sont très froid en apparence et n’aiment pas les effusions de sentiments.

Ce n’est pas This Is Us, c’est Reacher, il est là pour venger sa famille de soldats, par pour déverser ses sentiments. La série sait exactement ce qu’elle est, c’est une « série à papa » dans le meilleur sens du terme et on ne lui en demande pas plus.

La série est déjà assurée d’une saison 3 dont la production a déjà commencé. On ignore où et quand Reacher reviendra, mais il n’a pas finit de tuer.

Reacher est disponible sur Amazon Prime Video.

