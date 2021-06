Starzplay : Ces séries immanquables de la plate-forme !

Découvrez une sélection du Cerveau des immanquables de la plate-forme Starzplay en séries, avec des interviews exclusives de certaines de ces séries de We Are Who We Are, à Little Birds en passant The Great

Il n’y a pas que Netflix, Amazon ou Disney+ dans la vie en streaming. Il existe aussi Starzplay. Plate-forme moins mainstream et connue du grand public, Starzplay, le service de streaming de la chaîne Starz, regorge de pépites en séries à voir et revoir et surtout d’immanquables pour tout sériephile qui se respecte. Des immanquables pour ceux qui aiment les intrigues de personnages profondes ou tout simplement ceux qui souhaitent découvrir des programmes qui sortent des carcans de certains genres qui ont l’apanage de la TV, du drama au cop-show.

De Gangs of London en passant par We Are Who We Are, ou Ramy, The Great ou Little Birds, le Cerveau vous propose une sélection des séries à voir absolument, avec des interviews inédites d’acteurs et actrices de ces séries.

Des séries immanquables que le Cerveau approuve et vous recommande vivement, à voir exclusivement sur Starzplay. Qu’elle soit de costumes, décalée, noires, ou inspirantes, voici les immanquables de la plate-forme de streaming Starzplay, en application mobiles android et ios, sur Apple TV, Orange, Amazon Prime Video et MyCanal, Rakuten TV mais aussi directement sur leur site avec un premier mois offert.

La rédaction