House of the Dragon saison 2 : Bataille mortelle dans l’épisode 4 (Spoilers)

Un personnage majeur meurt durant une attaque dans l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon. Spoilers.

La guerre va toujours apporter son lot de pertes et la bataille épique qui a suivi à la fin de l’épisode 4 du préquel de Game of Thrones n’a pas fait exception : les fans ont dû voir un personnage clé périr après une danse spectaculaire entre deux dragons.

Rhaenys Targaryen, est tuée dans l’épisode 4 quand Aemond et Vhagar la poursuivent ainsi que Meleys pendant la bataille de Rook’s Rest. La Reine qui n’a jamais été est la première victime majeure de la guerre entre les Verts et les Noirs et sa mort marque également le début d’une dynamique potentielle intéressante/troublante/peut-être très préméditée entre Aemond et Aegon.

Dans une interview avec Deadline, Eve Best, qui incarne Rhaenys, a confié qu’elle savait que ses jours étaient comptés : « C’était dans mon contrat que je n’étais là que pour deux saisons. Nous avons donc toujours su que ce serait fini. C’est un peu la nature de la bête, en fait. Si vous signez pour cette franchise, il y a de très fortes chances que vous arriviez à une salle fin à un moment donné. Je ne connaissais tout simplement pas les détails exacts de la date, mais je savais que c’était un dragon. »

House of the Dragon est basé sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, mais la série prend souvent des libertés créatives pour décider des détails mineurs tout en restant fidèle aux événements les plus importants. La mort de Rhaenys est l’un de ces événements, et elle se produit de manière relativement similaire dans les romans.

Lors de la bataille de Rook’s Rest, elle et Meleys sont pris en embuscade par Aemond et Aegon avec leurs dragons, et elle élimine Aegon avant de descendre elle-même. Cela faisait également partie du plan de Criston Cole dans les livres, bien qu’il existe quelques différences dans la façon dont cela est mis en place.

Les changements dans le livre de House of the Dragon continuent de s’accumuler dans la saison 2, alors que la bataille de Rook’s Rest change le rôle d’Aegon. Dans le livre, il fait partie du plan de Cole et Aemond visant à surprendre le cavalier-dragon du clan Noir alors qu’il part de sa propre initiative dans la série, voulant faire ses preuves.

La décision d’Aemond de trahir Aegon est également nouvelle dans la série et modifie radicalement le déroulement de la bataille. Si Rhaenys n’avait pas fait demi-tour pour combattre Aemond, cela aurait pu être une victoire exceptionnelle pour l’équipe de Rhaenyra.

La mort de Rhaenys a des implications plus importantes sur House of the Dragon, au-delà de la simple perte d’un acteur principal. C’est un coup dur pour les Noirs, qui ont perdu l’un de leurs plus puissants membres.

House of the Dragon, c’est chaque lundi sur Max.

Crédit ©HBO/Max