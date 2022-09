Netflix : Enola Holmes 2, Mercredi, Bridgerton, Pinnochio… Tous les trailers de Tudum !

Découvrez toutes les bandes annonces des prochaines créations originales de netflix cinéma et séries mises en ligne a l’occasion de l’évènement Tudum 2022

Hier, Netflix lançait son évènement annuel online consacré à ses créations originales , avec annonces de nouveautés et autres dates de sorties, mais aussi bloopers et bandes annonces de leurs séries et films plébiscités.

Des annonces, trailers et teasers à retrouver ci-dessous, de Bridgerton et son spin-off consacré à la reine Charlotte, en passant par Wednesday/Mercredi de Tim Burton, jusqu’à Emily in Paris, en passant par Pinnochio de Guillermo del Toro ou Tyler Rake 2, Mother et Enola Holmes.

FILMS

Enola Holmes

Cette fois, deux membres de la famille Holmes se retrouvent pour résoudre un mystère d’envergure historique. Réalisé par Harry Bradbeer, également avec Louis Partridge, Adeel Akhtar, David Thewlis, Susan Wokoma et Sharon Duncan-Brewster.

Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Helena Bonham Carter reviennent pour Enola Holmes 2 qui sera disponible le 4 novembre.

L’école du Bien et du mal

Il était temps que les choses changent pour elle… Bienvenue à L’école du Bien et du mal est inspiré de la série de best-sellers épiques de Soman Chainani, L’école du Bien et du mal est réalisé par Paul Feig et interprété par Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron et Kerry Washington.

Disponible le 19 octobre, sur Netflix.

Tyler Rake 2

Chris Hemsworth et le réalisateur Sam Hargrave sont de retour pour Tyler Rake 2, ou Extraction 2 (c’est comme on veut), avec des scènes d’action et des cascades tout aussi époustouflantes que les efforts déployés en coulisses pour les tourner.

Tyler Rake 2, est prévu pour 2022 normalement bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée.

The Mother

Poursuivie par de dangereux individus, une tueuse professionnelle sort de l’ombre pour protéger la fille qu’elle a abandonnée des années auparavant.

The Mother avec Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci et Gael García Bernal, sur Netflix en mai 2023.

Pinnochio – Guillermo Del Toro

Le cinéaste primé aux Oscars Guillermo del Toro vous emmène dans les ateliers du studio pour partager la magie du stop-motion de son Pinocchio ! Une technique qui date des premiers pas du cinéma, revue et corrigée tout en modernité pour la plateforme de streaming à découvrir ci-dessous.

Pinnochio de Guillermo Del Toro sera disponible sur Netflix en décembre.

La petite Nemo et le monde des rêves

Pour contourner les règles du monde des rêves, il faut d’abord bien les connaître ! Jason Momoa et Marlow Barkley partagent l’affiche de La Petite Nemo Et Le Monde Des Rêves, disponible sur Netflix en novembre.

Heart of Stone

Heart of Stone est un thriller d’action d’espionnage américain réalisé par Tom Harper à partir d’un scénario de Greg Rucka et Allison Schroeder. Gal Gadot y incarne un personnage d’espionne du nom de Rachel Stone.

Le film met en vedette Gal Gadot, Sophie Okonedo, Alia Bhatt et Jamie Dornan. Heart of Stone devrait sortir en 2023, par Netflix.