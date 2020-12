20 séries feel good, pour achever une année 2020, pas si feel good !

Parce que 2020 n‘a pas été la meilleure des années, voici 20 séries TV feel good pour vous remonter le moral.

2020 a été une année difficile pour beaucoup de personnes. Il est donc bon de trouver un peu de réconfort devant une série télé sympa, sans prise de tête et pleine d’espoir. Une série qui vous fait sentir bien et ne vous fait pas tomber dans la déprime la plus totale.

De Ted Lasso en passant Parks and Recreation ou encore Brooklyn Nine-Nine ou Dash & Lily, cette liste contient non seulement des nouveautés de 2020, mais aussi des séries actuelles, des plus anciennes ou des classiques qui sont toujours un régale à voir ou à revoir.

Ted Lasso (AppleTV+)

Cette série de et avec Jason Sudeikis (co-créée par Bill Lawrence le créateur de Scrubs) est l‘une des très bonnes surprises de cette années 2020. Pleine de positivité, cette série suit Ted Lasso (Sudeikis), un entraineur de football américain qui se retrouve à coacher une équipe de foot (ou soccer comme disent les américains) en Angleterre. Evidemment, Ted n’y connait rien mais son optimisme et son caractère de battant vont déteindre sur les plus cyniques d’entre nous.

Ted Lasso est un régal et c’est loin de ce qu’on pouvait espérer d’une telle série. Elle aurait pu très rapidement montrer un personnage amer, mais Ted est plein de compassion, il est optimiste et même quand il perd, il n’oublie pas de voir le côté positif des choses. La série est drôle et elle apporte un véritable vent d’air frais. Et pour ceux et celles qui n’aiment pas le foot, ne vous inquiétez pas, il n’y en a pas tant que ça, ce n’est pas le plus important, on voit à peine les matchs. Ce qui ressort de la série, c’est la camaraderie et l’esprit d’équipe.

Julie and the Phantoms (Netflix)

Adorable série de Netflix, Julie and the Phantoms est une série de Kenny Ortega (High School Musical) qui suit Julie, une ado qui a délaissé sa passion pour la musique suite au décès de sa mère. Mais l’apparition soudaine des fantômes d’un groupe de rock des années 90 dans le studio de musique de sa mère, réveille la flamme de Julie. Elle recommence alors à écrire et à chanter des chansons. À mesure que leur amitié grandit, les garçons réussissent à la convaincre de créer un groupe ensemble : Julie and the Phantoms.

Cette petite série Netflix sas prétention est parfaite à voir en famille pendant les fêtes. C’est un peu kitch, on ne va pas se mentir, mais c’est adorable, drôle et ça donne le sourire quand on n’a pas trop le moral. C’est une histoire originale, fraiche, pleine d’humour et remplie d’émotions. On a vraiment envie de découvrir la suite parce qu’on finit vraiment par s’attacher aux personnages, que ce soit Julie ou ses camarades fantômes sortis des années 90.

Feel Good (Netflix)

Voici une série qui porte assez bien son nom. Feel Good, c’est la série de la comique Mae Martin qui joue également le personnage principal. Au premier abord cette comédie dramatique teintée d’ironie, n’est pas forcément la plus joyeuse parce que ça traite d’addiction. Mae Martin y incarne un personnage grandement inspiré de sa propre histoire. Elle fait face au sevrage, à l’addiction et elle entame une nouvelle relation avec une femme jusqu’alors hétéro.

Sur le papier, ce n’est pas une série très légère mais Feel Good est une série qui sait rire de la tragédie. Martin incarne un personnage touchant, tout en subtilité et offre une série intelligente sur le sevrage et comment rebondir. Il y a aussi une jolie histoire d’amour au centre parce qu’au fond, c’est une comédie romantique.

Miracle Workers (Warner TV)

La série d’anthologie de TBS créée par Simon Rich (Man Seeking Woman) voit Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Lolly Adefope et Jon Bass jouer divers rôles de saison en saison dans ce qui est devenu l’une des meilleures séries feel good du moment.

Miracle Workers: Dark Ages est la seconde saison de cette anthologie et voit les acteurs dans des rôles différents de la saison 1. Que ce soit la saison 1 au Paradis ou la saison 2 au moyen-âge, Miracle Workers est complètement décalée et permet de voir Daniel Radcliffe et Steve Buscemi dans des rôles loin de ce qu’ils font habituellement. Miracle Workers est une série amusante qui sort des sentiers battus, une chose que Simon Rich sait très bien faire. Il avait déjà prouver ses talents dans l’étrange et délicieuse série Man Seeking Woman.

Parks and Recreation (MyCanal)

Série devenue culte, il n’y a pas grand-chose à ajouter sur Parks & Recreation qui n’ait pas déjà été dit. Pleine d’humour et pleine de coeur, la série portée par l’excellente Amy Poehler ne perd jamais l’occasion de faire sourire. Si la première saison n’est pas la meilleure, la série s’améliore grandement dès la saison 2 et il est difficile de ne pas craquer pour ces personnages légèrement dingues, mais toujours pleins de bonnes intentions.

La série est finie depuis déjà cinq ans et pourtant, à chaque visionnage elle ne manque pas de faire rire. L’optimisme de Leslie Knope fait toujours plaisir et les personnages qui l’entourent on toujours le bon mot pour faire rire ou pleurer (mais ce sont souvent des larmes de joie). Et avec l’état assez frustrant du monde en ce moment, Pawnee est le meilleur endroit pour s’échapper quelques heures aux côtés de ses employés municipaux.

Elles ne sont pas dans la liste mais on peut également citer les séries The Office et 30 Rock qui sont dans le même esprit. Elles sont un peu les ainés de Parks & Rec et elles méritent aussi un petit clin d’œil parce que sans elles, Parks & Recreation n’existerait certainement pas.