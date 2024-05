Young Sheldon saison 7 : Un final émouvant pour la préquelle de Big Bang Theory

Retour sur un double épisode final émouvant pour Young Sheldon, préquelle de The Big Bang Theory, qui se termine après 7 saisons. Spoilers.

Young Sheldon, c’est terminée. La série sur l’enfance de Sheldon Cooper a pris fin cette semaine aux Etats-Unis avec un double épisode plein d’émotion, marquant la fin d’une ère pour le jeune Sheldon qui a quitté son Texas natal pour sa nouvelle vie en Californie, à Cal Tech.

Lorsque The Big Bang Theory s’est terminé en 2019, la série était toujours très populaire, mais elle a pris fin parce que Jim Parsons voulait s’arrêter. Cependant, es choses sont différentes pour Young Sheldon, puisque le casting principal a exprimé son souhait de continuer à faire le spin-off, mais le canon établi l’oblige à conclure. Avec le succès que la série a rencontré, il y a une pression pour livrer un chant du cygne satisfaisant de Young Sheldon.

Avant de partir pour sa nouvelle vie, Sheldon et sa famille font face à une tragédie, la mort de George Cooper Sr. Si les fans de The Big Bang Theory savaient que ce moment allait arriver, il n’en n’est pas moins douloureux. A la fin de l’épisode 12, la famille a reçu la mauvaise nouvelle qui va alterner leur vie à jamais et dans les deux derniers épisodes, les Cooper sont en plein deuil, chacun le gérant à sa façon.

Un deuil difficile

Sheldon imagine des scénarios alternatifs du dernier moment où il a vu son père et reste très stoïque ; Missy est dévastée et se rebelle encore plus ; Connie boit de plus en plus, Georgie tente d’être fort pour tout le monde et prend certaines décisions en main tandis que Mary se tourne encore plus vers la religion. On la savait déjà très pieuse mais la mort de son mari l’a rendue encore plus dévote, montrant ici un début de la femme qu’on rencontrera plus tard dans The Big Bang Theory.

La mort de George était un fait connu, établi dans la série principale, il n’y avait donc pas le choix d’y échapper. L’épisode est lourd en émotions et il touchera les fans qui ont appris à connaitre cet homme qui était un bien meilleur père que The Big Bang Theory a laissé entendre. Ce retour sur la jeunesse de Sheldon a permit au scientifique d’être plus empathique et de soutenir ses enfants, peu importe leurs passions comme ses propres parents l’ont soutenu.

Un futur heureux

Le dernier épisode a ensuite montré un Sheldon adulte avec le retour de Jim Parsons dans le rôle aux côtés de son épouse Amy (Mayim Bialik) en chair et en os, dans le futur. Ce final révèle/confirme que Sheldon écrit ses mémoires depuis tout ce temps. Toute la narration en voix off est ainsi Sheldon qui se souvient de son enfance et écrit le livre de sa vie. Une vie bien remplie qui compte désormais deux enfants (qu’on ne voit pas à l’écran) qui ont des hobbies bien différents des siens.

Sheldon était déterminé à rester à la maison et à continuer à écrire, mais Amy a insisté pour qu’il se lève et assiste au match de hockey de leur fils Leonard (oui, ils ont appelé leur fils comme leur meilleur ami, une information qui avait été révélée dans une saison précédente). Le couple a aussi une fille et son nom n’est pas révélé, mais nous savons qu’elle partage quelque chose en commun avec Penny.

En effet, la petite veut prendre des cours de comédie et Sheldon met ça sur le compte de Penny qui a apparemment transmit sa passion pendant qu’elle faisait du babysitting. Même si le reste du gang n’est pas présent dans l’épisode, cette information confirme que le groupe est toujours proche après toutes ces années et que leur amitié est solide.

Les difficultés d’une préquelle

Créer une préquelle est un exercice difficile parce que le public s’attend a certaines choses préétablies. Young Sheldon n’a pas toujours été en phase avec les événements de The Big Bang Theory, ce qui était parfois frustrant. Mais la série a réussi à retomber sur ses pieds sans trop affecter ce qui avait été mis en place auparavant.

Les scénaristes de Young Sheldon ont décidé d’ignorer certains détails ou ont tout simplement changé des faits, ou trouvé d’autres explications pour ne pas détruire le développement de personnage construit tout au long de la série. On ne rentrera pas dans les détails parce que c’est trop long, mais Young Sheldon a rétabli l’image de George qui avait été dépeinte dans TBBT.

On s’attendait à un homme désagréable, un alcoolique qui a trompé sa femme, mais Young Sheldon nous a montré un père aimant, un mari parfois débordé et maladroit mais qui avait toujours de bonnes intentions. En vieillissant et en devenant père lui-même, Sheldon a fini par comprendre un peu plus son père et a retenu des leçons de vie bien plus importantes que ce qu’il a appris à l’université. Mais dans l’ensemble, tout est bien pensé parce que la mort de George (et sa vie) a déterminé beaucoup de choix pris par Sheldon, que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle.

Une autre spin-off en route

Au départ, on s’est demandé si l’idée de cette série ne tirait pas trop sur la corde de The Big Bang Theory, mais elle a fini par prouver qu’elle a son importance dans la compréhension du personnage. Sheldon n’est peut-être pas la personne la plus agréable, il tape sur les nerfs parfois, mais suivre sa famille a été une aventure drôle et touchante.

L’univers de Young Sheldon n’est pas terminé puisque qu’à la rentrée, CBS diffusera une série dérivée sur Georgie et Mandy. Honnêtement, Georgie n’est pas le personnage le plus intéressant de la série, même si sa situation permet de créer une nouvelle série familiale avec sa femme et leur enfant.

Connie et Missy sont plus des personnalités qu’on a plus envie de continuer à suivre, espérons qu’elles seront présentes dans Georgie & Mandy’s First Marriage. Ce qu’on sait pour le moment, c’est que les parents de Mandy (joués par Will Sasso et Rachel Bay Jones) seront dans la série (rien n’est dit sur Mary). Et qui sait, Sheldon montrera peut-être éventuellement le bout de son nez.

