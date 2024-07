Sandman saison 2 : La série caste Orphée, Odin, Loki, Thor et d’autres

Netflix dévoile les acteurs qui joueront entre autres Orphée, Odin, Loki ou encore Thor dans la saison 2 de Sandman.

La saison 2 de Sandman voit son casting s’agrandir encore plus, avec notamment quelques acteurs de Game of Thrones.

En effet, la série accueille Ruairi O’Connor dans le rôle d’Orphée, le fils de Morphée/Rêve, Freddie Fox dans le rôle de Loki, Clive Russell dans le rôle d’Odin, Laurence O’Fuarain dans le rôle de Thor, Ann Skelly dans le rôle de Nuala, Douglas Booth dans le rôle de Cluracan, Jack Gleeson dans le rôle de Puck, Indya Moore dans le rôle de Wanda et Steve Coogan dans le rôle de Barnabas.

Ils rejoignent les nouveaux membres de la distribution précédemment annoncés, Esmé Creed-Miles dans le rôle de Délire, Adrian Lester dans le rôle de Destin et Barry Sloane dans le rôle de Destruction (The Prodigal).

Ils rejoignent tous Tom Sturridge dans le rôle de Morphée, Kirby dans le rôle de la Mort, Mason Alexander Park dans le rôle de Désir et Donna Preston dans le rôle de Désespoir qui reviennent de la saison 1.

Les autres acteurs de retour comprennent Patton Oswalt (Matthex le corbeau), Vivienne Acheampong (Lucienne), Gwendoline Christie (Lucifer), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Ferdinand Kingsley (Hob Gadling), Stephen Fry (Gilbert), Asim Chaudhry (Abel), Sanjeev Bhaskar (Caïn), Vanesu Samunyai (Rose Walker) et Razane Jammal (Lyta Hall).

Cette saison 2 reprendra les intrigues de La Saison des Brumes et Vies Brèves.

Orphée, le poète, musicien et oracle, est le seul enfant du Rêve et de la muse Calliope. Orphée est un jeune homme idéaliste et romantique – et le fils de son père – jusqu’à ce que la tragédie le frappe et lui révèle la vraie nature de l’amour.

Loki (Fox) est le dieu du chaos. Loki est un métamorphe charmant et séduisant. La personne la plus intelligente et la plus dangereuse dans n’importe quelle pièce, Loki est tout à fait irrésistible et on ne peut jamais lui faire confiance.

Odin (Russell) est le père de Thor et le frère de sang de Loki. Il est un allié de longue date de Rêve, mais se retrouve poussé à des extrêmes désespérés dans ses efforts pour repousser Ragnarök.

Thor (O’Fuarain) est le dieu de la tempête. Avec son marteau Mjollnir, Thor est brusque, grossier et entièrement motivé par ses appétits – de nourriture et de boisson, de combat et de sexe.

Nuala (Skelly) et Cluracan (Booth) sont des émissaires royaux de la cour des Fées. Nuala et Cluracan sont un frère et une sœur opposés à tous égards. Nuala est responsable, empathique et fondée sur des principes. Cluracan est un voyou impulsif qui vit pour le plaisir. Ils ne sont pas d’accord sur tout, sauf sur leur dévouement mutuel.

Puck (Gleeson) est un hobgobelin malveillant qui sert de bouffon royal au roi Auberon des Fées. Puck est fasciné par les mortels et n’aime rien de plus que de s’amuser avec eux pour son propre amusement. Il est également l’inspirateur du Puck de Shakespeare dans le Songe d’une nuit d’été.

Wanda (Moore) est une conductrice professionnelle et agent de sécurité pour une agence de voyages exclusive. Wanda se révèle être une guide indispensable lors d’un road trip sans fin vers le monde éveillé.

Barnabas (Coogan) est le compagnon canin du frère prodigue des Infinis. Barnabas est loyal et aimant, mais franchement cynique. Il est le meilleur ami de l’homme mais aussi son plus grand critique.

La saison 2 de Sandman, actuellement en production, n’a pas encore de date de diffusion.

Source : Deadline / Crédit ©DR