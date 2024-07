Agatha All Along : Un retour de Wanda possible ? (bande-annonce)

Marvel dévoile enfin un trailer pour la série Agatha All Along qui laisse entrevoir un retour possible pour Wanda Maximoff.

Le MCU vient d’introduire un moyen de ramener Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Comme on le voit dans la première bande-annonce d’Agatha All Along, la sorcière titulaire jouée par Kathryn Hahn va enfin se libérer du sort que Wanda lui a lancé à la fin de WandaVision. Désormais, la nouvelle mission d’Agatha pourrait très bien conduire au retour de Wanda au pays des vivants.

Comme on a pu le voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la Sorcière Ecarlate a donné sa vie pour compenser tout le chaos et la destruction qu’elle avait apportés dans sa mission sans compromis de retrouver ses enfants Billy et Tommy.

Maintenant, il semble que la mort de Wanda ait permis à Agatha de se libérer de sa prison envoûtée dans Agatha All Along, où on lui avait fait croire qu’elle était simplement une voisine curieuse vivant à Westview. Cherchant à construire un clan pour la rejoindre sur la « Route des Sorcières », le nouveau voyage d’Agatha pourrait conduire à la résurrection éventuelle de Scarlet Witch.

Comme on le voit dans la toute nouvelle bande-annonce d’Agatha All Along, la sorcière titulaire est vue en train de recruter plusieurs autres personnes pour la rejoindre sur la « Route des Sorcières », un chemin que Lilia Calderu (Patti Lupone) qualifie de « suicidaire ». Fournissant un moyen de restaurer apparemment son pouvoir pris par Wanda, Agatha semble déterminée à s’aventurer dans ce nouveau royaume pour le MCU.

La Route des Sorcières est apparue pour la première fois dans Marvel Comics dans la série solo Scarlet Witch de 2016 de James Robinson et Chris Visions, en particulier dans son quatrième numéro.

Cherchant à découvrir la source d’une nouvelle maladie au sein de la sorcellerie elle-même, Wanda et l’esprit d’Agatha décédée parcourent la Route des Sorcières, qui se révèle être un plan d’existence réservé uniquement aux sorciers et aux praticiens de la magie. Cette route regorge également de toutes sortes de menaces magiques dangereuses et de créatures puissantes à affronter. La Route des Sorcières est ainsi le royaume idéal pour faire son introduction dans cette nouvelle série consacrée à Agatha et à ses camarades sorcières du MCU, sur le point de devenir un nouveau clan.

Evidemment, cela n’est que spéculation, aucun retour d’Elisabeth Olsen n’a été annoncé pour l’instant.

Voici comment Marvel décrit la série : Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n’est plus que l’ombre d’elle-même. Jusqu’au jour où un adolescent gothique l’aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L’intérêt d’Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d’arpenter à ses côtés la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique constitué d’une série d’épreuves magiques qui – si elles sont surmontées – récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque. Ensemble, Agatha et ce garçon mystérieux vont bientôt rassembler une communauté de sorcières avant d’entreprendre ce voyage hautement épique…

Au-delà de Kathryn Hahn, Agatha All Along compte dans sa distribution Joe Locke (Heartstopper), Sasheer Zamata (Saturday ight Live, Home Economics ), Ali Ahn La Diplomate), Maria Dizzia (School Spirits, Orange is the New Black ), Paul Adelstein (Private Practice, Prison Break), Miles Gutierrez-Riley (The Moon and Back, Smile 2), Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp (WandaVision, That ’70s Show), Patti LuPone (American Horror Story) et Aubrey Plaza (The White Lotus, Parks & Recreation).

Les producteurs exécutifs sont Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos et Jac Schaeffer. Les réalisateurs de la série incluent Jac Schaeffer, Rachel Goldberg et Gandja Montiero.

Agatha All Along sera diffusée à partir du 19 septembre exclusivement sur Disney+. Elle sera lancée avec les deux premiers épisodes puis à raison d’un épisode par semaine.

Agatha All Along – Première bande-annonce (VF)

Agatha All Along – Première bande-annonce (VOST)