Oscars 2024 : Oppenheimer domine le palmarès; Anatomie d’une Chute récompensé

Triomphe du film Oppenheimer durant la 96e cérémonie des Oscars qui s’est tenue cette nuit.

La nuit des Oscars a, sans surprise, été un triomphe pour Christopher Nolan et son film Oppenheimer avec 7 prix. Le long-métrage a été sacré meilleur film tandis que Nolan est reparti avec la statuette du meilleur réalisateur. Mais ce n’est pas tout puisque Robert Downey Jr. et Cillian Murphy ont également reçu des prix pour leur rôle respectif. Le gagne aussi le meilleur montage, la meilleure musique originale ainsi que la meilleure photographie.

Barbie n’est pas complètement reparti bredouille puisque le titre du duo sœur-frère Billie Eilish et Finneas O’Connell, What Was I Made For? remporte l’Oscar de la meilleure chanson originale. A 22 et 26 ans, ils deviennent les personnes les plus jeunes de l’histoire à remporter deux Oscars (ils ont précédemment gagné pour No Time To Die).

Le cinéma français a également été récompensé avec un Oscar pour Anatomie d’une Chute. Justine Triet et Arthur Harari reviennent en France avec le prix du meilleur scénario original.

Parmi les autres gagnants marquants, on trouve Da’Vine Joy Randolph pour son rôle dans Winter Break. Cette victoire était attendue pour l’actrice qui n’a cessé de briller durant toute cette saison des Awards. Pour la meilleure actrice, c’est Emma Stone pour Pauvres Créatures qui repart avec la statuette face à Lily Gladstone. Après sa victoire aux SAG, Gladstone avait pourtant sa chance d’entrer dans l’histoire en tant que première femme amérindienne à gagner ce prix.

L’Oscar du meilleur film international a été remis à La Zone d’Intérêt et Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki est sacré meilleur film d’animation.

Pour finir, on notera que Killers of the Flower Moon, Maestro et Past Lives sont rentrés chez eux les mains vides.

La liste complète des résultats est à voir ci-dessous.

Meilleur Film

American Fiction

Anatomie d’une chute

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

GAGNANT : Oppenheimer

Past Lives

Pauvres Créatures

La zone d’intérêt

Meilleur Acteur

Bradley Cooper dans Maestro

Colman Domingo dans Bayard Rustin

Paul Giamatti dans Winter Break

GAGNANT : Cillian Murphy dans Oppenheimer

Jeffrey Wright dans American Fiction

Meilleure Réalisation

Anatomie d’une chute Justine Triet

Killers of the Flower Moon Martin Scorsese

GAGNANT : Oppenheimer Christopher Nolan

Pauvres Créatures Yorgos Lanthimos

La Zone d’intérêt Jonathan Glazer

Meilleure Actrice

Annette Bening dans Nyad

Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller dans Anatomy d’une Chute

Carey Mulligan dans Maestro

GAGNANTE : Emma Stone dans Pauvres Créatures

Meilleur Actrice de Second Rôle

Emily Blunt dans Oppenheimer

Danielle Brooks dans La couleur Pourpre

America Ferrera dans Barbie

Jodie Foster Insubmersible

GAGNANTE : Da’Vine Joy Randolph dans Winter Break

Meilleur Acteur de Second Rôle

Sterling K. Brown dans American Fiction

Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon

GAGNANT : Robert Downey Jr. dans Oppenheimer

Ryan Gosling dans Barbie

Mark Ruffalo dans Pauvres Créatures

Meilleur Film International

Io Capitano Italie

Perfect Days Japon

Le Cercle des neiges Espagne

La salle des profs Allemagne

GAGNANT : La zone d’intérêt Angleterre

Meilleur Film D’animation

GAGNANT : Le Garçon et le héron Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki

Elementaire Peter Sohn et Denise Ream

Nimona Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan et Julie Zackary

Robot Dream Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé et Sandra Tapia Díaz

Spider-Man: Across the Spider-Verse Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal

Meilleure Adaptation

GAGNANT : American Fiction de Cord Jefferson

Barbie de Greta Gerwig & Noah Baumbach

Oppenheimer de Christopher Nolan

Pauvres créatures de Tony McNamara

La zone d’intérêt de Jonathan Glazer

Meilleur Scénario Original

GAGNANT : Anatomie d’une Chute un scenario de Justine Triet & Arthur Harari

Winter Break un scenario de David Hemingson

Maestro un scenario de Bradley Cooper & Josh Singer

May December un scenario de by Samy Burch; Story by Samy Burch & Alex Mechanik

Past Lives – Nos vies d’avant, un scenario de Celine Son

Meilleurs Décors

Barbie Production : Sarah Greenwood; Décor : Katie Spencer

Killers of the Flower Moon Production : Jack Fisk Décor : Adam Willis

Napoleon Production : Arthur Max; Décor : Elli Griff

Oppenheimer Production : Ruth De Jong; Décor : Claire Kaufman

GAGNANT : Pauvres Créatures Production : James Price et Shona Heath; Décor : Zsuzsa Mihalek

Meilleure Photographie

Le Comte Edward Lachman

Killers of the Flower Moon Rodrigo Prieto

Maestro Matthew Libatique

GAGNANT : Oppenheimer Hoyte van Hoytema

Pauvres Créatures Robbie Ryan

Meilleurs Costumes

Barbie Jacqueline Durran

Killers of the Flower Moon Jacqueline West

Napoléon Janty Yates et Dave Crossman

Oppenheimer Ellen Mirojnick

GAGNANT : Pauvres Créatures Holly Waddington

Meilleur Son

The Creator Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich et Dean Zupancic

Maestro Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich et Dean Zupancic

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon et Mark Taylor

Oppenheimer Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo et Kevin O’Connell

GAGNANT : La zone d’intérêt Tarn Willers et Johnnie Burn

Meilleur court métrage d’animation

« Letter to a Pig » Tal Kantor et Amit R. Gicelter

« Ninety-Five Senses » Jerusha Hess et Jared Hess

« Our Uniform » Yegane Moghaddam

« Pachyderme » Stéphanie Clément et Marc Rius

GAGNANT : « WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko » Dave Mullins et Brad Booker

Meilleur court Métrage

« The After » Misan Harriman et Nicky Bentham

« Invincible » Vincent René-Lortie et Samuel Caron

« Knight of Fortune » Lasse Lyskjær Noer et Christian Norlyk

« Red, White and Blue » Nazrin Choudhury et Sara McFarlane

GAGNANT : « The Wonderful Story of Henry Sugar » Wes Anderson et Steven Rales

Meilleure Chanson

« The Fire Inside » « Flamin’ Hot »

Musique & Paroles de Diane Warren

« I’m Just Ken« « Barbie »

Musique & Paroles de Mark Ronson et Andrew Wyatt

« It Never Went Away » « American Symphony »

Musique & Paroles de Jon Batiste et Dan Wilson

« Wahzhazhe (A Song For My People) » « Killers of the Flower Moon »

Musique & Paroles de Scott George

GAGNANT : »What Was I Made For? » « Barbie »

Musique & Paroles de Billie Eilish et Finneas O’Connell

Meilleure Bande Originale

American Fiction Laura Karpman

Indiana Jones et le Cadtan de la Destinée John Williams

Killers of the Flower Moon Robbie Robertson

GAGNANT : « Oppenheimer » Ludwig Göransson

Pauvres Créatures Jerskin Fendrix

Meilleurs VFX

The Creator Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts et Neil Corbould

GAGNANT : Godzilla Minus One Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi et Tatsuji Nojima

Guardians of the Galaxy Vol. 3 Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams et Theo Bialek

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland et Neil Corbould

Napoleon Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco et Neil Corbould

Meilleur Montage

Anatomie d’une Chute Laurent Sénéchal

Winter Break Kevin Tent

Killers of the Flower Moon Thelma Schoonmaker

GAGNANT : Oppenheimer Jennifer Lame

Pauvres Créatures Yorgos Mavropsaridis

Meilleur Maquillage

Golda Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby et Ashra Kelly-Blue

Maestro Kazu Hiro, Kay Georgiou et Lori McCoy-Bell

Oppenheimer Luisa Abel

GAGNANT : Pauvres Créatures Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston

Le Cercle des neiges Ana López-Puigcerver, David Martí et Montse Ribé

crédits : Oscars Academy