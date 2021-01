Thor Love and Thunder : Encore plus de Gardiens de la Galaxie au casting

D’autres Gardiens de la Galaxie rejoignent Chris Pratt au casting de Thor Love and Thunder.

Décidément, le film Thor Love and Thunder s’annonce comme une réunion des Gardiens de la Galaxie. Marvel a déjà officiellement annoncé la présence de Chris Pratt dans le film, il revient dans son rôle de Star Lord mais il ne sera pas le seul des Gardiens à rejoindre Thor, Valkyrie et Jane Foster.

Des photos prises en Australie – là où se tourne le film – dévoilent la présence de Dave Bautista (Drax), Sean Gunn (Kraglin et motion capture de Rocket) et Karen Gillan (Nebula). Gillan avait déjà laissé entendre qu’elle se trouvait en Australie mais sans préciser pourquoi. Il est aussi quasi certain que Pom Klementieff (Mantis) sera dans le film.

🚨 Karen Gillan, Dave Bautista and Chris Pratt have arrived at a hotel in Australia. Everyone will be quarantined for 14 days, then go straight to filming for Marvel Studios’ ‘THOR: LOVE AND THUNDER’. pic.twitter.com/1S33lpPik7 — cosmic (@cosmic_marvel) January 8, 2021

Chris Pratt today at Sydney getting ready for the shooting of Thor Love and Thunder ✨ pic.twitter.com/lM9syHnclC — harry (@ItsWoolridge) January 8, 2021

Karen Gillan and others arrive in Australia prior to Thor: Love and Thunder filming via Daily Mail: https://t.co/johakOAzwb pic.twitter.com/vu6NV1Bete — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) January 8, 2021

Pour le moment, le rôle des Gardiens n’est pas spécifié. On ne sait pas s’ils joueront un rôle majeur où s’il s’agit simplement d’un caméo sans grande conséquence sur la narration du film.en général.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Tessa Thompson revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney