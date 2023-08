The Marvels : L’intrigue se déroule bien juste après celle de Miss Marvel et Secret Invasion

Nia DaCosta revient sur la temporalité des évènements du prochain film de la phase 5 : The Marvels

The Marvels est la prochaine grande sortie cinéma du MCU. Un film qui marque le retour de Captain Marvel à l’écran depuis Endgame, et Monica Rambeau depuis Wandavision. Un film centré autour de trois super héroïnes, porté par des femmes devant et derrière la caméra.

Si l’on beaucoup de questions autour de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe restent en suspends, notamment vis à vis d cela temporalité des évènements des multiples itérations de la franchise, Nia DaCosta, la réalisatrice du film a confirmé récemment quand exactement se déroule son film.

Elle a annoncé que Kamala aura toujours le même âge dans le film que dans la série qui a introduit l’héroine. Alors que dans la séquence post-générique de Miss Marvel, on découvrait que Captain Marvel et Kamala ont changé de place, ce qu’on a vu ensuite dans les bandes annonce du film, avec l’addition de Monica Rambeau dans ces échanges de pouvoir, on ne savait toujours pas quand exactement se déroulait réellement l’intrigue de The Marvels.

Une réponse que la réalisatrice a offerte lors d’un interview avec Total Film, annonçant clairement que l’intrigue du film attendu en automne se déroule exactement après les évènements de Miss Marvel, après avoir teasé le film avec des personnages qui « changent de place. Donnant plus de dimension (au film) et le rend vraiment fun ».

Du fun mais pas que : « On y voit ces deux femmes qui peuvent voler et qui sont quasiment invulnérables, et cette jeune fille de 16 ans qui peut générer de l’énergie dure. Comment mélanger leurs pouvoirs, tout en gardant les enjeux de l’intrigue en ligne de mire avec ces femmes qui s’échangent ? »

Avec les précisions de Da Costa, on peut aussi déduire que les évènements de Secret Invasion, qui ont une implication directe avec The Marvels d’après ce que l’on sait, devaient se produire au même moment que ceux de Miss Marvel, puisque Kamala aura toujours le même âge dans le film.

On sait depuis un moment que le film ne sera pas une suite directe de Captain Marvel, mais suivra les héroïnes après les événements d’Endgame, de WandaVision (qui a introduit Monica Rambo jouée par Teyonah Parris) et de Miss Marvel (Iman Vellani). Le film commencera donc juste après la scène post-générique de Miss Marvel dans laquelle on peut voir Carol Danvers (Brie Larson) atterrir dans la chambre de Kamala.

Dans un premier teaser de The Marvels a expliqué que les pouvoirs cosmiques de Carol Danvers / Captain Marvel, Monica Rambeau / Photon et Kamala Khan / Miss Marvel étaient liés, mais on ne savait pas pourquoi où qui était responsable. Une seconde bande-annonce établit que la méchante principale, Dar-Benn (Zawe Ashton), est responsable de ces échanges qui se produisent entre Carol, Monica et Kamala.

Pour savoir si The Marvels va changer radicalement le cours des choses, et ce qu’il mettra en place pour la suite de la phase 5, il faudra attendre sa sortie le 8 novembre prochain.

Crédit photos : ©Marvel