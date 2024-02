Daredevil Born Again : Genneya Walton rejoint la série dans un rôle clé

Genneya Walton rejoint la série Daredevil Born Again dans un rôle clé.

Alors que la série Daredevil Born Again est en plein tournage à New York, on apprend qu’une nouvelle actrice a rejoint le casting.

Selon Deadline, Genneya Walton a été choisie comme personnage régulier de la série face à Charlie Cox dans Daredevil: Born Again. Elle devrait incarner une jeune journaliste qui aurait « des liens avec un personnage de la série originale de Netflix ».

Il s’agit du premier projet télévisé de Walton en tant que régulière, après des apparitions précédentes dans 9-1-1, The Resident, #BlackAF et Mes Premières Fois. Elle a récemment joué le rôle de la fille d’Eddie Murphy et Tracee Ellis Ross dans la comédie de Noël de Prime Video, Noël à Candy Cane Lane.

La production de Daredevil : Born Again a repris à New York, après avoir été retardée de plusieurs mois en raison des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Par la suite, la série a subi une refonte créative massive, ce qui a conduit Marvel Studios à changer d’équipe créative. Dario Scardapane du Punisher a été recruté pour prendre la relève en tant que showrunner de la série Disney+. Le duo de réalisateurs de Moon Knight et Loki Saison 2, Justin Benson et Aaron Moorhead, a également rejoint le groupe en tant que nouveaux réalisateurs principaux.

En plus du retour de Cox en tant que justicier titulaire, Daredevil : Born Again verra également Vincent D’Onofrio reprendre son rôle emblématique de Wilson Fisk/Le Caïd. Outre Kingpin, le héros préféré des fans affrontera également un autre méchant vu dans la série de Netflix, Benjamin Poindexter/Bullseye joué par Wilson Bethel dans la saison 3.

Deborah Ann Woll et Elden Henson sont aussi de retour en tant que Karen et Foggy, les amis et collègues de Matt Murdorck (Charlie Cox). Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James sont aussi au casting.

Avant le remaniement créatif, Jon Bernthal devait faire son retour en tant que Frank Castle/Punisher dans Born Again. On ne sait pas encore si la nouvelle direction créative de la série inclura toujours l’apparition de Bernthal.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’est annoncée pour Daredevil : Born Again, mais en attendant, la série de Netflix est désormais à voir ou revoir sur Disney+.

