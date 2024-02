Game of Thrones : Spin-off sur Aegon le Conquérant par le scénariste de The Batman 2

Une nouvelle série spin-off de Game of Thrones sur Aegon le Conquérant serait en préparation avec le scénariste de The Batman 2.

Le monde de Game of Thrones est un puits sans fond qui ne cesse de s’étendre. Selon THR, il a été rapporté que le scénariste Mattson Tomlin s’est associé à HBO pour développer une série dérivée de GoT, « Aegon’s Conquest ».

Tomlin est co-scénariste du prochain film The Batman 2, après avoir effectué un travail d’écriture non crédité sur le premier opus. Tomlin a également écrit un prochain film Mega Man et co-écrit l’adaptation du long métrage du prochain film d’action BRZRKR, basé sur la bande dessinée créée par Keanu Reeves.

Variety avait précédemment rapporté qu’une série sur la conquête d’Aegon était en discussion chez HBO, et le nouveau rapport de THR ajoute qu’elle avance avec une approche de « retour aux sources ». La série suivra très probablement Aegon le Conquérant, un personnage souvent mentionné dans Game of Thrones. Il est un ancêtre d’Aegon II Targaryen, qui apparaît dans la série dérivée House of the Dragon. Ty Tennant a joué la version adolescente de ce personnage avec Tom Glynn-Carney jouant le personnage à l’âge adulte.

Une autre série dérivée de Game of Thrones se prépare également à entrer en production cette année. Le spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, est basé sur les histoires Dunk and Egg de George R. R. Martin. Le tournage devrait commencer ce printemps. Comme House of the Dragon et Aegon’s Conquest, cette série est également une préquelle aux événements de Game of Thrones.

Des efforts ont aussi été déployés pour développer un nouveau spin-off qui suit Jon Snow (Kit Harington), mais ce projet n’a pas encore reçu le feu vert.

Notez également que Martin a d’autres grands projets d’adaptations de son œuvre littéraire en animation.

Source : THR / Crédit ©HBO