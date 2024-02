Marvel : Mort sur le tournage de la série Wonder Man

Un membre de l’équipe de la série Wonder Man de Marvel décède après un accident sur le plateau de tournage.

Un membre de l’équipe travaillant sur la prochaine série télévisée de Marvel, Wonder Man, est décédé après un accident sur le plateau.

Le technicien travaillait comme rigger au Radford Studio Center de Los Angeles mardi lorsqu’il est tombé des chevrons.

Un porte-parole de Marvel a confirmé la nouvelle à EW, déclarant dans un communiqué : « Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l’enquête sur les circonstances de cet accident. »

Dans Wonder Man, Yahya Abdul-Mateen II joue le rôle du héros Simon Williams, un acteur et cascadeur hollywoodien qui acquiert des super pouvoirs. La série a été créée par Andrew Guest de Hawkeye et le réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Destin Daniel Cretton.

Notez que Ben Kingsley devrait reprendre son rôle d’acteur raté Trevor Slattery.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Wonder Man, mais il s’agit de l’un des nombreux projets Marvel en préparation pour Disney+. Une série dérivée centrée sur le personnage de WandaVision de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, devrait faire ses débuts plus tard cette année et Charlie Cox tourne actuellement la série Daredevil : Born Again à New York.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel