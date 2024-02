The Walking Dead The Ones Who Live : Nouveau preview pour le retour de Rick et Michonne

Nouveau preview pour la série The Walking Dead The Ones Who Live qui marque le retour de Rick et Michonne.

Durant le Superbowl hier soir, les téléspectateurs américains ont pu découvrir un nouvel aperçu pour la série The Walking Dead The Ones Who Live. AMC a dévoilé un sneak peek exclusif durant la mi-temps contenant Andrew Lincoln et Danai Gurira ainsi que le showrunner Scott M. Gimple et d’autres membres de l’équipe de la série qui discutent de ce qui attend les fans de la franchise.

Le spécial de mi-temps du Super Bowl montre des images du spin-off de The Walking Dead axées sur les amants perdus depuis longtemps, Rick Grimes (Lincoln) et Michonne (Gurira). Clairement, Rick est toujours en vie mais Michonne ne le sait pas. Elle part simplement sur une forte impression que l’amour de sa vie est quelque part, vivant.

La vidéo contient également un nouveau trailer.

The Ones Who Live présente une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par une puissance imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et retrouver qui ils étaient avant dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants ?

Le casting comprend également Lesley-Ann Brandt (Lucifer) dans le rôle de Pearl Thorne, Matthew Jeffers (New Amsterdam) dans le rôle de Nat, Terry O’Quinn (Lost) dans le rôle du major-général Beale et Pollyanna McIntosh (The Walking Dead : World Beyond) dans le rôle de Jadis.

Gimple est showrunner et producteur exécutif avec Lincoln, Gurira, Denise Huth (The Walking Dead) et Brian Bockrath (The Walking Dead : Daryl Dixon).

The Walking Dead The Ones Who Live démarre le 25 février.

The Walking Dead The Ones Who Live – Preview