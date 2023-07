The Marvels : Le nouveau trailer répond à une question majeure

Nouvelle bande-annonce pour le film The Marvels qui répond à une question majeure de Miss Marvel.

Une nouvelle bande-annonce du film The Marvels vient d’être dévoilée par Marvel Studios. Une seconde bande-annonce pleine d’action, qui donne un aperçu plus approfondi du film qui verra trois super-héroïnes Marvel faire équipe contre la méchante Dar-Benn (Zawe Ashton).

On sait depuis un moment que le film ne sera pas une suite directe de Captain Marvel, mais suivra les héroïnes après les événements d’Endgame, de WandaVision (qui a introduit Monica Rambo jouée par Teyonah Parris) et de Miss Marvel (Iman Vellani). Le film reprend même juste après la scène post-générique de Miss Marvel dans laquelle on peut voir Carol Danvers (Brie Larson) atterrir dans la chambre de Kamala. On se demandait alors comment elle était arrivée là et où se trouvait Kamala.

Le premier trailer de The Marvels a expliqué que les pouvoirs cosmiques de Carol Danvers / Captain Marvel, Monica Rambeau / Photon et Kamala Khan / Miss Marvel étaient liés, mais on ne savait pas pourquoi où qui était responsable. La deuxième bande-annonce établit que la méchante principale, Dar-Benn (Zawe Ashton), est responsable du mic-mac qui se produit entre Carol, Monica et Kamala.

Une partie de la bande-annonce montre Dar-Benn découvrant et mettant un bracelet assorti à celui que Kamala utilise, qui a joué un rôle assez important dans la série Miss Marvel Disney+. Dar-Benn semble être en mode destruction et vise toutes leurs planètes.

Une affiche a aussi été dévoilée par Marvel Studios et elle est à voir ci-dessous.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort au cinéma le 8 novembre 2023.

The Marvels – Bande-annonce 2 VF

The Marvels – Bande-annonce 2 VOST