Doom Patrol saison 4 : Une fin douce amère pour un petit bijou

Critique du final de Doom Patrol, l’une des séries DC les plus touchantes et merveilleusement barrée de la télévision. Spoilers.

Toutes les belles choses ont une fin. Doom Patrol, c’est terminée. La série déjantée de DC vient de diffuser son dernier épisode aux Etats-Unis sur la plateforme Max. Un épisode doux-amer qui dit au revoir à ces personnages haut en couleur qui nous ont régalés dans leur folie douce pendant quatre superbes saisons.

Et s’il est triste de voir le groupe se séparer à la fin, c’est pour le bien de tous. Ils ont dû sortir de leur propre zone pour vraiment s’épanouir. Le changement est généralement inconfortable, ça fait peur, mais tout le monde sort de sa zone de confort pour le mieux dans ce final intitulé « Done Patrol ».

Ce series finale reprend là où l’épisode précédent s’est terminé. Immortus et les fesses disparaissent sans que la Team n’ait pu récupérer leur longévité. Le conflit est rapidement résolu pour qu’on puisse passer du temps avec chaque personnage pour leur dire au revoir. Ce final se concentre vraiment sur les adieux à la Doom Patrol.

Mais peu de temps après la résolution du conflit, alors qu’ils se croyaient condamnés, Isabel revient et leur redonne de quoi tenir plus longtemps, cependant, c’est trop tard pour Rita qui se rapprochait plus vite de la mort que les autres. Elle est donc décédée mais ne part pas avant de demander à ses amis de l’incinérer et de dissoudre la Patrouille.

Chacun sa route

C’est Rita qui leur conseille de prendre des risques et de partir pour enfin vivre leur plus belle vie. Elle avait besoin de voir qu’elle a eu un impact sur le monde et qu’elle a créé de véritables liens avec des personnes qui comptent pour elle. On est triste de la voir mourir mais c’est aussi une belle mort, elle se sent prête et elle retrouve même l’amour de sa vie dans l’au-delà. C’est magnifique et April Bowlby a joué ce rôle de Rita Farr à la perfection.

Jane devenue Kaleidoscope/Kay connaît une croissance significative dans ce final alors qu’elle continue de guérir de son traumatisme d’enfance. Sa découverte de l’amour avec Casey vous fera sourire jusqu’aux oreilles. Elle ouvre enfin son cœur à l’amour et laisse quelqu’un la voir pour qui elle est vraiment. C’est beau de la voir heureuse après tout le traumatisme qu’elle a traversé. Diane Guerrero fut absolument splendide dans ce rôle, elle mérite une reconnaissance.

De son côté, Rouge découvre son bonheur en incendiant l’Ant Farm. Victor envisage son avenir en tant qu’enseignant auprès de jeunes à Detroit avec son meilleur ami Deric. Larry finit enfin par s’accepter en tant qu’homme gay et il accepte aussi le fait qu’il n’est pas un monstre. Il retrouve son amour, Mr 104, et devient un soleil. Il n’est pas certain que Larry soit mort au sens littéral du terme, mais il y a peu de chance que les autres le revoient un jour.

Quant à Cliff, il passe ses derniers jours auprès de sa famille en Floride, parce que même si techniquement il a récupéré sa longévité, il souffre toujours de la maladie de Parkinson qui détruit son système nerveux. Grâce à un cadeau d’Immortus, il a un aperçu très touchant de l’avenir de sa fille Clara et de son petit-fils Rory juste avant de mourir. Quand Clara lui demande s’il va bien, il répond « Je vais bien, je suis rentré à la maison. » On notera que Cliff est le premier membre de la Doom Patrol que nous avons rencontré dans le pilote, il est donc normal qu’il soit le dernier à apparaitre à l’écran dans le final. La boucle est bouclée.

Goodbye weirdos

La fin de Doom Patrol marque la fin d’une ère des séries DC sur Max alors que James Gunn s’apprête à lancer son nouvel univers qui rebootera DC. Un peu à l’image de Legends of Tomorrow, Doom Patrol était un véritable réconfort, une série pour les « weirdos » au grand cœur. Une série qui n’avait pas peur du ridicule, qui ne se prenait pas trop au sérieux, mais qui traitait aussi de certains sujets sérieux avec délicatesse, humour et bienveillance.

On aurait vraiment voulu en voir plus parce que même si c’est une fin satisfaisante, elle s’est faite dans la précipitation quand l’équipe de la série a eu vent de son annulation. Jerome Carver a tenu sa promesse, c’était un beau final qui fait chaud au cœur et qui vous tirera les larmes. Ces personnages nous manqueront

Doom Patrol était une série spéciale, qui contre toute attente, a réussi à vivre durant quatre superbes saisons avec un casting fantastique. Elle restera dans nos cœurs et on la remercie d’avoir existé.

Crédit ©Max/Warner Bros