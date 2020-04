150 Films qui vont changer votre vie : Un peu de fleur bleue dans ce monde de brutes !

Une sélection inédite proposée par le Cerveau de 150 films qui pourraient changer à tout jamais votre vie, à découvrir ou redécouvrir pendant le confinement. Aujourd’hui c’est cœur et émotion, avec 15 films qui célèbrent l’amour et le désir comme jamais au cinéma !

Pour mieux vous aider à vivre votre confinement et pour vous faciliter la tâche à travers les catalogues sans fin de sVOD disponibles en France , de Netflix à Amazon, en passant par Canal ou OCS et maintenant Disney +, le Cerveau vous propose une sélection qui va changer votre vie.

Une sélection de 150 films cultes, anciens ou récents qui auront (si ce n’est pas déjà fait pour certains) un impact sur votre vie. Des films qui vous feront ressentir des choses très fortes, de la colère, en passant par le bonheur, l’amour, la joie, le fun ou même le « mindfuck ».

Des films que tout à chacun, cinéphile ou simple spectateur de cinéma, se doit d’avoir vu au moins une fois dans sa vie !

15 films qui vont changer votre vie dans 10 catégories, histoire de vivre ce confinement sous de meilleurs auspices et avec beaucoup d’émotion. . Et pour son troisième volet, le Cerveau a décidé d’être fleur bleu et émouvant, en vous proposant 15 films sur la thématique du désir et de l’amour.

Une sélection de films qui va vous rappeler qu’il est bon d’aimer et d’être aimé. Que l’amour est une des plus belles choses de la vie, mais aussi l’une des plus difficile quand il s’éteint. Des films qui célèbre un sentiment humain universel, le sublime et tente de dépeindre ce qu’il amène de plus beau dans la vie.

Retrouvez les précédentes éditions des 150 films qui vont changer votre vie ici, édition feel-good et mindfuck (ou esprit c’est comme on veut). Et rendez vous au prochain dossier, qui vous fera certainement frissonner !