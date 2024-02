Avatar : James Cameron a des idées pour des volets 6 et 7

James Cameron dit avoir des idées pour des volets 6 et 7 de sa franchise Avatar.

Seuls deux volets sur les 5 prévus de la franchises Avatar sont sortis, pourtant, James Cameron pense déjà a des films 6 et 7.

S’adressant à People lors de la 51e cérémonie des Saturn Awards le 4 février dernier, Cameron a parlé des progrès de ses prochains films Avatar, alors que le troisième film est en post-production tandis que le quatrième film a commencé le tournage principal.

Cameron a déclaré que non seulement il était enthousiasmé par les trois prochains films, mais qu’il avait également évoqué la possibilité d’Avatar 6 et Avatar 7 alors qu’il réfléchissait au chemin créatif des deux suites.

Cependant, le réalisateur a admis qu’il ne serait peut-être pas celui qui sera derrière la caméra si ces deux suites supplémentaires se concrétisaient. « Nous avons entièrement écrit le film cinq, et j’ai des idées pour les films six et sept, même si je passerai probablement le relais à ce moment-là. Je veux dire, la mortalité me rattrape. Mais je veux dire, nous apprécions ce que nous faisons. Nous adorons ça. Nous travaillons avec des gens formidables », a-t-il déclaré.

Pour le moment, Avatar 5 n’est pas prévu de sortir avant 2031, Cameron aura donc 76 ans au moment où cette suite sortirait en salles. Il n’a en aucun cas l’idée d’arrêter la fabrication de cette franchise mais il a aussi conscience qu’il finira par avoir un rôle moins conséquent à l’avenir.

Cependant, Cameron a admis qu’Avatar est un « jeune univers » et a déclaré « vous devez y consacrer tout votre cœur et toute votre énergie » pour que la série de films dramatiques de science-fiction continue de se connecter avec les gens.

Avatar 3 devrait sortir le 19 décembre 2025, tandis qu’Avatar 4 et Avatar 5 sortiront en salles le 21 décembre 2029 et décembre 2031 respectivement.

Source : People / Crédit ©Fox/Disney