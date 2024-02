Daredevil Born Again : Nouveaux costumes de Daredevil et Bullseye (photos et vidéo)

Des photos et une vidéo de tournage de Daredevil : Born Again révèlent les nouveaux costumes Bullseye et Daredevil.

De nouvelles photos et vidéo du tournage de Daredevil Born Again révèlent un premier aperçu des nouveaux costumes de Bullseye et Daredevil alors qu’ils se battent dans la série Marvel Cinematic Universe.

Wilson Bethel, qui a fait ses débuts dans le rôle de Bullseye dans la saison 3 de Daredevil sur Netflix, aurait récemment rejoint le casting de Daredevil Born Again, ce qui a maintenant été confirmé par les photos et la vidéo du tournage.

Just Jared (via @DDevilUpdates) et @LachesisHD ont partagé des photos et des vidéos intéressantes du tournage de Daredevil : Born Again qui montrent le retour de Wilson Bethel en tant que Bullseye, ainsi que son nouveau costume et celui de Charlie Cox pour Bullseye et Daredevil, respectivement. On peut également voir Daredevil et Bullseye se battre l’un contre l’autre.

A full HQ look at the new Bullseye suit for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ from Just Jared! pic.twitter.com/NYqgtVak4i — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

A full HQ look at the new Daredevil suit for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ from Just Jared! pic.twitter.com/XGFYlOwg0E — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

SPOILER ALERT! Footage from the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ shows Bullseye shooting at someone before Daredevil tackles himpic.twitter.com/vTkgKaXi6W — Lachesis (@LachesisHD) February 6, 2024

Deborah Ann Woll et Elden Henson sont aussi de retour en tant que Karen et Foggy, les amis et collègues de Matt Murdorck (Charlie Cox). Dans un premier temps, ils n’étaient pas prévus mais après le remaniement de la série, ils ont finalement été appelés pour reprendre leur rôle.

Charlie Cox, Elden Henson, and Deborah Ann Woll as Matt Murdock, Foggy Nelson, and Karen Page behind the scenes of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’! pic.twitter.com/qWwOcV9Yf1 — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) February 6, 2024

Le casting de Daredevil : Born Again comprend également Vincent D’Onofrio en tant que Wilson Fisk/Le Caïd, Jon Bernthal qui revient dans le rôle de Punisher ainsi que Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini et Nikki M. James.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’est annoncée pour Daredevil : Born Again, mais en attendant, la série de Netflix est désormais à voir ou revoir sur Disney+.

Source : Screen Rant / Crédit ©DR/Marvel