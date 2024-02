Marvel : Encore plus de séries annulées de retour ?

Selon une nouvelle rumeur, Marvel Studios prévoirait de relancer davantage de séries d’animation et live-action qui ont été précédemment annulées.

Il semble que Marvel ait envie de revisiter des séries précédemment annulées. Selon Alex Perez de The Cosmic Circus, Marvel Studios prévoirait de relancer davantage de séries Marvel annulées en lus des prochains X-Men ’97 et Daredevil : Born Again.

Répondant à un fan de Marvel sur X qui lui avait demandé si la précédente série animée X-Men serait obligatoire à regarder pour comprendre X-Men ’97, Perez a déclaré : « Oui. Certainement. C’est une continuation de la série animée, mais maintenant sous le label Marvel. Studios, ou plutôt la marque Marvel Animation. Ce concept de continuation d’histoires anciennes qui étaient autrefois terminées sous l’égide de Marvel Studios va reprendre le plus tôt possible. »

Lorsqu’un autre fan a demandé si cela signifiait que Marvel pourrait annoncer une suite d’autres « séries animées annulées trop tôt », Perez a ajouté : « Pas seulement animé », laissant entendre que davantage de héros de proximité de Netflix auront de nouveaux projets.

Lorsque l’univers cinématographique Marvel a débuté, les divisions cinéma et télévision de Marvel étaient gérées comme deux sociétés de production distinctes : Marvel Studios et Marvel Television. Cela est resté ainsi jusqu’à ce que Marvel Television soit intégrée à Marvel Studios fin 2019. Cela a permis au président de Marvel Studios, Kevin Feige, de commencer à développer des séries télévisées qui pourraient être étroitement liées aux films du MCU. Comme les fans du MCU ne le savent que trop bien, la plupart des séries Marvel sorties avant la phase 4, telles que Agents of S.H.I.E.L.D., Runaways, Cloak & Dagger, n’étaient pas officiellement considérées comme canon par Marvel Studios.

Cependant, suite à la refonte créative de Daredevil : Born Again, toutes les séries Netflix/Marvel ont été officiellement rendues canoniques au MCU, ce qui a entraîné leur ajout à la chronologie officielle du MCU sur Disney+. Cela a apparemment ouvert la porte à d’autres séries Marvel en live-action de Marvel pour être relancées en tant qu’entrées officielles dans l’univers partagé.

Bien sûr, jusqu’à ce que Marvel Studios annonce officiellement ces renaissances, les fans devraient prendre ces rumeurs avec des pincettes.

Alors est-ce que les séries du DefendersVerse comme Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist seront relancées dans le futur ? On attend de voir. L’accueil de Daredevil Born Again pourrait bien avoir un impact sur cette décision.

Source : Alex Perez / Crédit ©Marvel