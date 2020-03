150 Films qui vont changer votre vie : La pause Mindfuck (ou faites marcher votre esprit)!

Une sélection inédite proposée par le Cerveau de 150 films qui pourraient changer à tout jamais votre à découvrir ou redécouvrir pendant le confinement. Et pour cette seconde édition, le Cerveau vous propose du bon gros mindfuck histoire de faire marcher vos neurones !

Pour mieux vous aider à vivre votre confinement et pour vous faciliter la tâche à travers les catalogues sans fin de sVOD disponibles en France , de Netflix à Amazon, en passant par Canal ou OCS et bientôt Disney +, le Cerveau vous propose une sélection qui va changer votre vie.

Une sélection de 150 films cultes, anciens ou récents qui auront (si ce n’est pas déjà fait pour certains) un impact sur votre vie. Des films qui vous feront ressentir des choses très fortes, de la colère, en passant par le bonheur, l’amour, la joie, le fun ou même le mindfuck.

Des films que tout à chacun, cinéphile ou simple spectateur de cinéma, se doit d’avoir vu au moins une fois dans sa vie !

15 films qui vont changer votre vie dans 10 catégories, histoire de vivre ce confinement sous de meilleurs auspices et avec beaucoup d’émotion, proposé par le Cerveau. Voici l’édition « Esprit » ou plutôt « mindfuck ».

Une sélection de film qui va vous laisser pantois, faire chauffer vos neurones et exciter votre réflexion sur des sujets divers et variés. Des films qui vont littéralement vous exploser le cerveau le temps d’une pause loin très loin du confinement, souvent dans d’autres mondes ou époques. Et ça on en a bien besoin !

Retrouvez la précédente édition dédiée aux films qui vous feront d bine tout en changeant votre vie en ce suivant ce lien.