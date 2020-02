Black Widow, Minions 2, James Bond, Top Gun 2 : tous les trailers du Super-Bowl !

Découvrez les bandes annonces des films mises en ligne spécialement pour le Superbowl : Au menu : Invisble Man, Mulan, James Bond et des Minions !

Chaque année, le Super-Bowl est un rendez vous immanquable pour les cinéphiles et sériephiles du monde entier. Non pas pour encourager des équipes dans un sport que seuls les américains comprennent ( et encore), mais pour ses bandes annonces exclusives de films.

Et cette année n’a pas manqué, à l’occasion ce mastodontes des rendez-vous sportifs américains, les studios proposent des bandes annonces inédites de leur prochaines grandes sorties en 2020 : Minions 2, James Bond : Mourir peut attendre, Invisible Man, Top Gun…. La liste est longue.

Pour vous faciliter la vie, et réduire votre surf sur la toile, le Cerveau vous propose de découvrir ci-dessous toutes les bandes annonces cinéma spécial Superbowl. Ne le remerciez pas, ça lui fait plaisir.

Black Widow

Depuis la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2 en 2010, le personnage a enfin son film solo, une chose que les fans demandaient depuis longtemps.

Avec ce nouveau film dont elle est la vedette, elle développe une nouvelle fois la profondeur et l’histoire personnelle de ce personnage devenu incontournable dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.



James Bond : No Time to Die

Si ce n’est pas une surprise totale, Daniel Craig a confirmé en novembre dernier qu’il en avait terminé avec le rôle. Mourir Peut Attendre est bien son dernier James Bond. Profitez donc bien de l’acteur, vous ne le reverrez plus dans la peau de l’Agent 007.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, FLeabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir peut attendre arrivera en salle le 8 Avril prochain.



Mulan

Voici la bande annonce finale de la réinterprétation en live-action du blockbuster en dessin-animé Disney : Mulan. Dans un élan de revisite de leur plus grands cultes en version filmées et non animée, voici que Mulan prend vie en chair et en os, et ce dévoile dans une dernière bande annonce longue pour le Superbowl avant son arrivée dans les salles en mars prochain.

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat.

Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

La distribution de Mulan réunit Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen dans celui du commandant Tung; Jason Scott Lee dans celui de Böri Khan et Yoson An dans celui Cheng Honghui. Ils sont rejoints par Gong Li qui incarne Xianniang et Jet Li qui interprète l’Empereur.

Le film est réalisé par Niki Caro, d’après un scénario écrit par Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif « La ballade of Mulan. »

Mulan sort le 25 mars 2020.

F9: The Fast Saga

The Fast Saga marque le retour de Han (Sun Kang) qui était présumé mort. Certains fans de la franchise demandaient justice pour le personnage, il est bien vivant, d’après ce qu’on avait pu voir jusqu’ici. Au casting aussi de ce volet Fast & Furious : John Cena, qui semble incarner l’antagoniste principal de cet opus.

Après avoir réalisé les volets 3, 4, 5 et 6 de la franchise, Justin Lin revient pour diriger le neuvième film. De nombreuses stars de la franchise sont également de retour, notamment Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel et Chris «Ludacris» Bridges.

Les nouveaux Michael Rooker, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, John Cena et Cardi B ont aussi été annoncés au casting du film.

Fast & Furious 9 sort le 20 mai 2020.

Top Gun: Maverick

La suite de Top Gun arrive dans les salles l’été prochain et dévoile ainsi ses nouveaux personnages en images. Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Tom Cruise, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Thomasin McKenzie, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez et Monica Barbaro sont tous au casting du film.

Réalisé par Joseph Kosinski, Top Gun Maverick sortira le 15 juillet 2020.



The Invisible Man

Le film est une nouvelle version du classique L’Homme Invisible qui sera en salle en février prochain. Cette première bande-annonce fait assez froid dans le dos mais elle en révèle peut-être un peu trop du film.

Dans Invisible Man Cecilia Kass (Moss) est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur (Harriet Dyer, The Inbetween), leur ami d’enfance (Aldis Hodge, N.W.A. – Straight Outta Compton) et sa fille adolescente (Storm Reid, Euphoria).

Mais quand l’homme (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House) se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

Jason Blum, maître actuel du cinéma d’horreur, produit Invisible Man pour Blumhouse Productions. Le film est écrit et réalisé par Leigh Whannell, qui en assure aussi la production exécutive.

Invisible Man sort le 26 février 2020.

Les Minions : Il était une fois Gru

Voici un teaser trailer assez court mais déjà bien péchu pour l’origin story revenant sur la jeunesse de Gru et ses rapports à l’époque avec les Minions.

Préquelle à l’histoire de Gru des célèbres Moi Moche et Méchants, suite au film les Minions ( qui était aussi une origin story), nous suivrons Gru et ses minions à 12 ans, déjà prêt à devenir un super-vilain.

Du Rire, des nonnes, des nunchakus, des Tupperware, du kung-fu et autres grands-n’importe quoi, l’action de Minions 2 : Il était une fois Gru semble se dérouler dans les années 70, juste après avoir rejoint les rangs de Gru.

A la réalisation à nouveau Kyle Balda, accompagné cette fois par Brad Ableson (Les Simpson) et Jonathan del Val (Comme des Bêtes). Une bande-annonce complète sera présentée dès ce 5 février 2020.

Le film sortira dans nos salles le 8 juillet 2020.



Crédits photos : ©Droits réservés