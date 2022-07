Miss Marvel : Twist sur les origines de Kamala et caméo surprise post-générique (spoilers du final)

Le final de Miss Marvel fait une révélation sur les origines de Kamala Khan et la scène post-générique offre un énorme caméo surprise. SPOILERS.

La première saison de Miss Marvel vient de se terminer et le final a offert une information importante aux fans de Marvel. En effet, l’épisode a apporté de grandes surprises concernant l’histoire d’origine de Kamala Khan.

Mais avant d’en arriver à cette révélation, dans ce final, Kamala Khan est revenue de son voyage au Pakistan juste à temps pour aider son ami Kamran à se mettre en sécurité et à échapper au DODC. Recevant ses propres pouvoirs de la dimension Noor, Kamran est devenu beaucoup plus agressif et instable en apprenant la mort de sa mère Najma, cheffe des Djinn connus sous le nom des Clandestins. Cependant, Kamala a pu débloquer plus de son pouvoir pour empêcher Kamran de blesser les gens tout en lui donnant suffisamment de temps pour s’échapper avec l’aide de ses amis et de sa famille.

« Mutation »

Dans l’univers Marvel Comics, Kamala Khan tire ses pouvoirs du fait d’être une inhumaine. La plupart des fans savaient déjà que ses pouvoirs seraient modifiés dans l’adaptation télévisée, qui lie ses capacités à son bracelet familial. Mais le final d’aujourd’hui révèle qu’il y a une raison très précise pour laquelle Kamala obtient des pouvoirs des bracelets alors que ce n’est pas le cas pour les autres membres de sa famille et cette raison est inscrite dans son code génétique. Cela se résume en un mot : « mutation ».

Quand Bruno fait par de sa trouvaille à Kamala quant à sa mutation, le thème des X-Men peut-être entendu durant la scène. Clairement, Marvel met en place l’arrivée de plus en plus imminentes des mutants. « Oh mon dieu, le meilleur jour de ma vie ! » a déclaré la scénariste Bisha K. Ali à Marvel.com, à propos du fait qu’elle pouvait utiliser ce mot dans l’épisode. Elle a également précisé que cela ne faisait pas toujours partie du plan de la série.

« Ce n’était pas depuis le début [de la série] », dit-elle. « Avec Marvel, il y a toujours des pièces qui bougent, et nous essayons de résoudre cette question : »Si l’un des membres de [la famille de Kamala] mettait le bracelet, aurait-il des pouvoirs ? » La réponse était toujours non, du point de vue du personnage, non. » Elle ajoute que donner à Kamala une mutation « s’inscrit dans la logique du MCU plus large ».

L’épisode marque la première fois que l’univers cinématographique Marvel reconnaît l’existence de mutations. Patrick Stewart a repris son rôle de fondateur de X-Men, Charles Xavier, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais le film n’a fourni aucune explication sur la source des capacités télépathiques du professeur X, s’appuyant plutôt sur la familiarité passée du public avec lui à travers les films X-Men, ou peut-être reconnaître cette grande chaise volante jaune de la série animée X-Men.

Captain Marvel débarque !

Mais la saison ne se termine pas sur ça. A la toute fin, une scène post-générique révèle la présence d’une des stars du MCU : Carol Danvers alias Captain Marvel elle-même ! Vous lisez bien, Brie Larson fait une courte apparition à la toute fin de la série, donnant un aperçu de ses liens possibles avec Kamala en attendant le film The Marvels.

Dans la scène en question, environ une semaine s’est écoulée après les événements avec Kamran. Exténuée après une soirée mouvementée Kamala s’allonge sur son lit mais elle remarque que son bracelet agit étrangement. Elle se lève puis est projetée violement dans son placard. Puis juste après, Captain Marvel alias Carol Danvers émerge à la place de Kamala. L’idole de Kamala, sa super-héroïne préférée se retrouve à sa place, au milieu de sa chambre avec tous ses posters à son effigie.

Alors, où est passé Kamala ? C’est bien la question. Miss Marvel s’est-elle transformée en Captain Marvel ? Dans les comics, Kamala est polymorphe, mais dans la série, ses pouvoirs ne sont plus les mêmes et il est peu probable qu’elle ait ce pouvoir dans la série. Kamala ne s’est probablement pas transformée en Carol Danvers parce que Captain Marvel porte son propre costume.

Si Kamala s’était transformée en Captain Marvel, on imagine qu’elle se serait précipité vers le miroir pour voir à quoi elle ressemble mais dans la scène, Carol regarde autour d’elle et découvre avec stupeur la chambre d’une ado qui est obsédée par elle, puis elle sort de la pièce abasourdie de ce qui vient de se passer. Elle n’a aucune idée de là où elle se trouve. L’hypothèse est que le pouvoir du bracelet de Kamala leur a fait échanger leur place.

On suppose ainsi que Kamala se trouve là où était Captain Marvel au même moment. Cette scène surprise post-crédits met ainsi en place leur future équipe (avec Monica Rambeau) dans The Marvels qui sortira en 2023.

Source : Marvel.com, ScreenRant / Crédit ©Disney+