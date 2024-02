Grey’s Anatomy saison 20 : Jessica Capshaw (Arizona) et Alex Landi (Nico) de retour

Jessica Capshaw (Arizona) et Alex Landi (Nico) seront de retour dans la saison 20 de Grey’s Anatomy, tandis que Natalie Morales et Freddy Miyares arrivent.

Des visages familiers vont faire leurs retours dans Grey’s Anatomy. Selon Deadline, Jessica Capshaw devrait revenir dans la saison 20, reprenant son rôle bien-aimé du Dr Arizona Robbins. Alex Landi reviendra également dans le rôle du Dr Nico Kim. Cependant, on ne sait pas encore comment ces deux-là retourneront au Grey Sloan.

Capshaw a rejoint le casting dans la saison 5 et est restée jusqu’à la saison 14, lorsque Arizona a quitté Seattle lors du final pour déménager à New York afin que sa fille Sophia puisse être plus proche de son autre mère, le Dr Callie Torres (Sara Ramirez).

Landi était présent dans la série des saisons 15 à 18, avant de la quitter en mai 2022. Pendant qu’il était dans la série, il entretenait une relation compliquée avec son collègue, le Dr Levi Schmitt (Jake Borelli), qui est toujours présent dans la série.

De plus, Grey’s Anatomy ajoute également deux nouveaux visages, Natalie Morales (Parks & Recreation, Dead to Me) et Freddy Miyares (Dans Leur Regard, DMZ).

Morales incarnera Monica Beltran, une chirurgienne pédiatrique dont le pragmatisme et la pondération ont fait d’elle l’une des meilleures dans son domaine. Sa volonté de repousser les limites peut être admirable et agaçante, mais elle vise toujours à fournir des soins de qualité supérieure à ses patients.

Miyares rejoint le casting dans le rôle récurrent de Dorian, un patient intelligent, chaleureux et sympathique impliqué dans un grave accident et aux prises avec son avenir.

Grey’s Anatomy revient le 14 mars sur ABC et plus tard sur TF1. En attend les 19 saisons précédentes sont à voir sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©ABC