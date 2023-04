The Marvels : Première bande-annonce intergalactique !

La première bande-annonce de The Marvels explique ce qui est arrivé à Carol et Kamala à la fin de Miss Marvel.

Marvel Studios vient de dévoiler la première bande-annonce du film The Marvels, suite de Captain Marvel mais aussi de la série Miss Marvel. Brie Larson reprend son rôle de Carol Danvers alias Captain Marvel et est rejoint par Iman Vellani alias Kamala Khan de Miss Marvel et Teyonah Parris qui reprend son rôle de Monica Rambeau, introduite dans WandaVision.

La bande-annonce prépare le terrain pour que le trio s’unisse pour la première fois sous la direction de Nick Fury à nouveau joué par Samuel L. Jackson. Comme le montre la bande-annonce, les événements du film devraient démarrer là où Miss Marvel s’est arrêtée dans la scène post-générique, quand Carol s’est retrouvée dans la chambre de Kamala et que cette dernière avait disparu. On découvre alors que l’adolescente est dans l’espace, à la place de Monica et que Monica est à la place de Carol.

La bande-annonce explique que les pouvoirs des trois héroïnes sont intriqués et que quand elles les utilisent, elles se retrouvent les unes à la place des autres. Elles vont ainsi devoir faire équipe ce qui ravie la jeune Kamala mais pas vraiment ses ainées.

Dans une interview dans l’émission Good Morning America, qui a révélé la bande-annonce en exclusivité, Brie Larson a confié : « Le premier était l’histoire d’origine de qui elle est. Maintenant, il creuse certaines des complexités. Il y a beaucoup plus en elle que cela, il y a des parties qui ne sont pas si bonnes chez elle. Nous pouvons voir une héroïne comme étant une personne qui ne prend pas tout le temps les bonnes décisions. »

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort le 8 novembre 2023.

The Marvels – Bande-annonce VF

The Marvels – Bande-annonce VOST