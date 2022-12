Critique de Hawa, nouveau long-métrage signé Maïmouna Doucouré sur une ado qui souhaite se faire adopter par Michelle Obama, disponible sur Amazon.

Après son film Mignonnes, qui a quelque peu défrayé la chronique à sa sortie il y a deux ans, la réalisatrice Maïmouna Doucouré revient avec Hawa, un joli film sur une ado qui part à la recherche de Michelle Obama pour se faire adopter par l’ancienne Première Dame des Etats-Unis. En effet, Hawa, 15 ans, est sur le point d’être orpheline. Elle vit actuellement avec sa grand-mère Maminata (Oumou Sangaré) mais cette dernière, une griotte malienne, est malade et n’en a plus pour longtemps.

Un peu salle gosse mais au final très touchante, Hawa est une héroïne de film comme on en voit très peu et c’est rafraichissant. Albinos mais loin de s’apitoyer sur son sort, Hawa refuse d’être placée en famille d’accueil quand sa grand-mère quittera se monde. Elle est donc déterminée à se faire adopter par nul autre que l’ex First Lady des Etats-Unis qui était en déplacement à Paris. Elle décide alors de la pourchasser dans la capitale pour plaider sa cause, mais évidemment, elle va rencontrer beaucoup d’obstacles dans son effort.

Une gamine pugnace

Hawa n’est pas une adolescente comme les autres, elle est très sûre d’elle (parfois trop), elle a un caractère fort et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Son handicap ne la freine pas et le film ne s’attarde pas dessus, ce n’est pas la chose qui la définie le plus, mais c’est clairement ce qui la pousse à se défendre elle-même parce qu’elle a fait face à des discriminations depuis l’enfance.

La réalisatrice a tenu à ce que le personnage principal de son film soit en situation de handicap afin de donner une représentation à celles et ceux qui ne se voit jamais représentés dans les médias. C’est très personnel pour elle puisqu‘elle a révélé à Allociné que sa fille est en situation de handicap. C’est important qu’elle puisse se voir et ne pas se sentir seule, c’est important pour toutes les minorités de pouvoir avoir un personnage auquel s’identifier et Hawa est un pas dans ce sens.

Un beau casting

La jeune Sania Halifa, qui incarne Hawa est parfaite dans le rôle, c’est une révélation. Le personnage est à la fois tête à claque et touchante. Sa différence ne l’arrête pas, elle n’a pas froid aux yeux et à chaque fois qu’elle tombe, elle se relève pour aller au bout de la mission qu’elle s’est donnée.

Et dans sa poursuite de Michelle Obama, Hawa va croiser des personnalités qui vont être fascinés et touchés par l’histoire d’Hawa. La chanteuse Yseult, lauréate d’une Victoire de la Musique et l’astronaute Thomas Pesquet, qui incarne chacun leur propre rôle, vont avoir un impact sur Hawa mais elle va aussi les impressionner. Les deux personnalités ne sont pas acteurs mais il y a un vrai naturel qui se dégage d’eux et les moments qu’ils passent avec Hawa, en partageant des anecdotes personnelles, sont touchants. Ils représentent chacun une partie de la France et font rêver.

On ne pas non plus ignoré la présence de la chanteuse malienne Oumou Sangaré, qui est une star mondiale de la musique Malienne. Elle est très connue de la diaspora Africaine en France et à travers le monde et sa voix magnifique a résonné dans beaucoup de foyers de familles d’origine Africaine. Elle a marqué les enfances de beaucoup et la voir dans ce film est nostalgique pour un grand nombre. Maminata est une grand-mère attendrissante qui ne veut que le meilleur pour sa petite fille et elle lui transmet sa culture afin qu’elle continue la tradition familiale griotte.

Une jolie fable

Dans son ensemble, Hawa est un joli film, une fable parfaite pour cette période de fin d’année, qui vous fera sourire mais qui vous fera probablement pleurer. Évidemment, le film n’est pas parfait, il aurait pu aller un peu plus en profondeur en termes de développement de personnages, mais on finit tout de même par s’attacher à Hawa et on est avec elle dans sa mission et on respect son choix final.

Hawa allie à merveille la culture et la tradition sans entrer dans les clichés et les idées reçues et la réalisation épurée de Maïmouna Doucouré ancre vraiment le film dans une réalité tout en donnant de l’espoir sur le futur de son héroïne obstinée. La musique est aussi magnifique, notamment la chanson de fin, interprétée par Yseult et Oumou Sangaré, qui entre complètement dans le récit du film.

Hawa est disponible sur Amazon Prime Video.

Hawa – Bande-annonce

Crédit ©Amazon Prime Video