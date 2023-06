Critique de Tyler Rake 2, un film d’action très efficace porté par un Chris Hemsworth poussé dans ses retranchements.

Après un premier volet divertissant mais pas sans défauts, Tyler Rake est de retour dans un deuxième film dont l’action est portée à un niveau supérieur. Chris Hemsworth est de retour dans le rôle du héros titulaire, qui se remet de ses blessures après la fin brutale du premier film. Produit et co-écrit par les frères Russo (architectes d’une poignée de films Marvel, dont Captain America : Le Soldat de L’Hiver et Avengers : Infinity War, pour ne citer qu’eux) et réalisé par leur coordinateur de cascades de longue date, Sam Hargrave, Tyler Rake était un film d’action dans la tradition du héros torturé et triste avec une mission.

Le premier film voyait alors Rake se frayer un chemin à travers une ville d’Asie du sud-est surpeuplée et corrompue pour sauver un adolescent kidnappé d’un baron de la drogue bangladais. Bien que sa configuration de « sauveur blanc » ait fait un peu grincer des dents, le film de Hargrave s’est avéré être une bonne surprise pour les fans de film d’action. Trois ans plus tard, Hemsworth est de retour dans Tyler Rake 2, une suite plus grande et plus chère qui élimine certains des éléments les plus problématiques du premier film et offre encore plus d’action, dont une séquence d’action impressionnante en continue de 21 minutes.

Tyler Rake 2, réalisé une fois de plus par Hargrave avec seulement Joe Russo à l’écriture, reprend immédiatement après l’apogée du premier film. Rake, un soldat des opérations spéciales devenu mercenaire qui ne s’est jamais remis de la perte de son jeune fils, semblait mort après avoir terminé sa mission. Il était criblé de balles et est tombé d’un pont. Le début du second film remontre la scène finale du premier et on voit qu’évidemment, Rake a survécu (heureusement, sans ça, il n’y a pas de suite).

Tyler remis sur pied

Tyler Rake 2 prend la décision intéressante de montrer la convalescence de Tyler, il ne se remet pas immédiatement sur pied comme par magie de ses nombreuses blessures graves. Nous le voyons d’abord dans un coma profond alors que son amie Nik (Golshifteh Farahani) veut lui donner une chance de se battre. Elle reste à ses côtés et a foi qu’il va s’en sortir. Lorsqu’il se réveille inévitablement, il passe par des mois de physiothérapie, avant de se retirer dans une petite cabane où il passe ses journées avec son chien et ses poulets. Cependant, vous ne pouvez pas garder un héros d’action hors du terrain pendant longtemps, et Rake est finalement visité par un étranger (Idris Elba) avec une nouvelle mission … mais cette fois, c’est personnel.

Il s’avère que la sœur de l’ex-femme de Rake est mariée à Davit, un terroriste d’Europe de l’Est et elle et ses deux enfants sont actuellement confinés avec Davit dans une prison géorgienne. Rake est chargé de les extraire, une mission qu’il est obligé d’assumer, car il ressent toujours une énorme culpabilité de ne pas avoir été là pour sa propre femme lorsque son fils est décédé. Comme pour le premier film, l’extraction elle-même n’est que la moitié de la bataille, car Rake doit ensuite escorter son ex-belle-sœur et les deux enfants en lieu sûr, ce qui n’est pas facile une fois que le frère chef terroriste de Davit, Zurab (Tornike Gogrichiani), envoie toute son armée pour abattre Rake et tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.

Un film plus personnel

Ce deuxième volet est clairement plus personnel que le premier, ce qui rend Rake encore plus attachant. Le film fonctionne ainsi sur deux points, l’action et le personnel. En effet, l’action et la violence sont toujours au rendez-vous avec des scènes brutales qui voient Rake et sa team – Nik et son frère Yaz (Adam Bessa) – être poussés dans leurs retranchements. Mais parce que cette fois-ci sa mission touche à sa famille, Tyler est embarqué dans une histoire personnelle qui montre un peu plus de sa personne. Cela voit tout de même les choses ralentir un tantinet, mais donne un peu de profondeur à Tyler.

Ce second volet laisse aussi plus de place à Nik et Yaz qui cette fois-ci, sont sur le terrain avec Rake et l’aide dans sa mission. On peut ainsi voir Golshifteh Farahani et Adam Bessa se transformer en stars de film d’action légitimes et prendre une autre dimension. Leur aide est bienvenue parce que Tyler ne peut pas tout assurer tout seul. Il est peut être un mercenaire sans pitié, mais il a failli mourir la dernière fois et protéger trois personnes tout seul est impossible, il reste humain.

Tyler Rake est loin d’être une franchise parfaite, certains personnages peuvent être frustrants (le fils de la belle-soeur), mais elle est divertissante et permet à Chris Hemsworth de montrer l’étendu de ses talents de star de film d’action. Le style est différent des films Marvel ce qui le change un peu. Clairement, la fin du film tease la possibilité d’un troisième volet, on attend de voir si Netflix misera à nouveau sur Tyler Rake et transformera cette franchise en trilogie.

Tyler Rake 2 est disponible sur Netflix.

Tyler Rake 2 – Bande-annonce VF

Crédit ©Netflix