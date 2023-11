Critique de The Marvels, dernier film en date du MCU qui réunit trois héroïnes de Marvel dans une mission contre une Kree révolutionnaire. Spoilers.

Captain Marvel est enfin de retour en salles. Quatre ans après son film solo et son apparition dans Avengers Endgame, la super-héroïne cosmique revient dans une nouvelle aventure et cette fois-ci, elle est accompagnée de deux autres héroïnes qui ont récemment rejoint le MCU à grande échelle. Ce film marque également les débuts de Nia DaCosta en tant que réalisatrice Marvel. Elle est notamment la première femme à réaliser un film du MCU en solo.

Dans The Marvels, Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan – alias Miss Marvel, sa super-fan de Jersey City – et à ceux de sa « nièce », la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. dirigé par Nick Fury.

D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers sous le nom de « The Marvels ».

Regarder WandaVision et Miss Marvel n’est pas indispensable

Beaucoup de spectateurs se demandaient si le film serait compréhensible sans avoir vu les séries de Disney+ et soyons clairs, il n’est absolument pas obligatoire d’avoir vu WandaVision et Miss Marvel pour comprendre le film. Si c’est évidemment un plus, le film fait un beau travail pour expliquer qui sont Monica et Kamala. The Marvels tient sur ses pattes, il n’y a pas d’obligation à regarder les séries, vous comprendrez facilement. Par contre, si vous avez vu les séries, le film est dans la continuité de WandaVision et Miss Marvel, il est donc conseillé de voir The Marvels pour voir ce qui arrive à Monica et Kamala après leurs aventures respectives.

Dans le cas de Monica, le personnage était déjà présent dans le premier film, elle n’est pas nouvelle et on comprend très bien son lien avec Carol. Certes, elle était enfant, mais The Marvels rappelle rapidement qui elle est sans perdre le spectateur. Monica Rambeau est la fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol. En faisant le topo à sa « tante » Carol, on est rapidement mis à jour sur ce qui est arrivé à Monica dans WandaVision quand elle est réapparue après le Blip découvrant la mort de sa mère et comment elle a eu ses pouvoirs.

Et en ce qui concerne Kamala, on comprend aussi très vite qui elle est avec sa famille qui est aussi de la partie. C’est une gamine du New Jersey avec énormément de cœur qui vit son rêve de faire équipe avec son héroïne préférée. Sa personnalité attendrissante matche complètement celle que l’on a découvert dans Miss Marvel. Elle apporte une véritable fraicheur et adoucie le cœur de Carol. L’équilibre des trois personnalités est parfaite, sans oublié Nick Fury qui continue son rôle après Secret Invasion. Là aussi, pas besoin d’avoir vu cette série. Si c’est dans la continuité de son histoire, notamment avec les Skrulls qui cherchent un refuge et Fury de retour sur SABER, ça ne change rien.

Un peu désordre par moment

Évidemment, le film contient aussi son lot de moments « WTF », mais qui donnent le ton d’un film de comic book cosmique barré qui ne se prend pas trop au sérieux. C’est un film amusant, plein d’action et qui rentre vite dans le vif du sujet. Iman Vellani est un bonbon, on sent qu’elle est heureuse d’être là et se donne à 100%. On a envie de la revoir. Vellani et Parris sont facilement les points forts, elles ont une belle alchimie avec Brie Larson surtout durant les scènes touchantes. Elles sont toutes les trois brillantes et prouvent qu’un film de super-héroïnes au féminin peut marcher.

Ce qu’on regrette peut-être, c’est une méchante certes intéressante, mais un peu trop manichéenne et sous-utilisée. Ce n’est pas la faute de l’actrice Zawe Ashton, au demeurant très bien, c’est plus celle d’un scénario qui ne fonctionne pas tout le temps. Cependant, les effets visuels sont bons, les scènes d’action sont bien chorégraphiées et réalisées avec panache. On ne s’ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose à l’écran. Évidemment, on reste dans les codes de Marvel mais le film est fun et rempli de surprises, on passe un bon moment.

Inter-connectivités

Si The Marvels est une histoire qui se suffit à elle-même, le film permet aussi de commencer à intégrer les X-Men qui entrent enfin dans le MCU. Un moyen de jouer des inter-connectivités du MCU sans en faire trop tout en apportant de grands changements. Sans complètement gâcher la surprise, un autre univers s’ouvre enfin confirmant l’arrivée des mutants. C’est une mise en place intéressante qui pourrait changer pas mal de choses dans le MCU.

Et ce n’est pas tout puisque les Young Avengers se mettent aussi doucement en place avec Kamala qui recrute un autre personnage vu dans une autre série. Là aussi on ne gâchera pas la surprise, mais si vous êtes familier avec le matériel, vous devez déjà en avoir une forte idée.

On ne va pas se mentir, il y a une certaine fatigue quant aux films Marvel qui se multiplient, cependant The Marvels est une bonne récréation, surtout après Ant-Man et la Guêpe Quantumania sorti en début d’année qui en a refroidi plus d’un. (Oui on a eu Les Gardiens de la Galaxy 3 entre temps mais ce film est un peu dans sa bulle).

The Marvels est un film qui ne tire pas sur la longueur, avec une histoire simple, une histoire qui réunit deux femmes qui se sont perdues de vue et tissent de nouveaux liens familiaux. C’est aussi une histoire de peuple déplacé qui n’a plus de planète et souhaite simplement vivre. Ne vous laissez pas berner par la négativité qui entoure le film et les rumeurs dédiées à le faire flopper avant même sa sortie. Allez le voir l’esprit ouvert.

The Marvels est actuellement dans les salles.

The Marvels – La bande-annonce VF