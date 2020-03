150 Films qui vont changer votre vie : Edition Feel Good

Découvrez une sélection inédite proposée par le Cerveau de 150 films qui pourraient changer à tout jamais votre à découvrir ou redécouvrir pendant le confinement.

Nous vivons une période inédite depuis le 20ème siècle : celle d’une épidémie sans frontières d’un virus nouveau qui se diffuse dans une contagion fulgurante. Une contagion qui pousse plusieurs pays du monde à imposer un confinement à ses populations, avec près d’un milliard de gens sommés de rester chez eux dans le monde. Un confinement à l’ère du smartphone et de l’internet, des géants du streaming et du cinéma à la portée d’un clic, qu’on pourrait presque ne pas savoir quoi faire

Pour mieux vous aider à vivre votre confinement et pour vous faciliter la tâche à travers les catalogues sans fin de sVOD disponibles en France , de Netflix à Amazon, en passant par Canal ou OCS et bientôt Disney +, le Cerveau vous propose une sélection qui va changer votre vie.

Une sélection de 150 films cultes, anciens ou récents qui auront (si ce n’est pas déjà fait pour certains) un impact sur votre vie. Des films qui vous feront ressentir des choses très fortes, de la colère, en passant par le bonheur, l’amour, la joie, le fun ou même le mindfuck. Des films que tout à chacun, cinéphile ou simple spectateur de cinéma, se doit d’avoir vu au moins une fois dans sa vie !

15 films qui vont changer votre vie dans 10 catégories, histoire de vivre ce confinement sous de meilleurs auspices et avec beaucoup d’émotion, proposé par le Cerveau.

Et pour commencer, nous vous proposons de découvrir 15 films qui vous feront du bien. Du bien au cœur, du bien à l’âme et du bien au cerveau, alors que vous êtes coincé chez vous pour la bonne cause, à découvrir ci-dessous.

Et surtout, dans cette période troublée inédite et au-delà du réel (pun intended) Prenez soin de vous !