Thunderbolts : Florence Pugh donne une mise à jour positive du film Marvel

Florence Pugh partage une mise à jour positive sur le prochain film Marvel Thunderbolts dans lequel elle reprend son rôle de Yelena Belova.

Après les nombreux retards du film, Florence Pugh a partagé une mise à jour positive pour le film Marvel Thunderbolts. En pleine promotion pour Dune 2, s’adressant à Entertainment Tonight, Pugh, qui joue Yelena Belova, a révélé qu’elle s’envolerait bientôt pour Atlanta pour commencer la préparation de Thunderbolts.

Si l’actrice admet qu’elle a encore du mal à croire que le film va se faire, elle confirme que le tournage aura bien lieu : « On a l’impression que cela ne se produira peut-être pas en raison du nombre de fois où ça a été mis en pause, ce qui est tout simplement un sentiment naturel. »

Elle dit qu’elle pensait que le film entrerait en production juste après Black Widow, ce qui n’a pas été le cas : « Quand nous avons tourné Black Widow, nous pensions que nous allions tourner le prochain film relativement plus tôt que prévu, et c’est juste cette chose qui se profilait, que nous attendions de tourner à un moment donné dans le futur, et maintenant c’est ça arrive enfin. »

Florence Pugh is giving an update on the filming of ‘Thunderbolts.’ pic.twitter.com/tgzViBO74L — Entertainment Tonight (@etnow) February 6, 2024

Les grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood ont retardé beaucoup de projets dont Thunderbolts. Le film Marvel a même perdu quelques acteurs et a dû les remplacer récemment, mais il semble désormais que le film soit sur de bons rails et filmera durant les mois à venir.

Les Thunderbolts du MCU sont une équipe d’anciens méchants et anti-héros rassemblés par le gouvernement pour partir en mission dangereuse lorsque l’autre équipe (les Avengers) n’est pas disponible.

Le casting est composé de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, Sebastian Stan dans le rôle du Soldat de l’Hiver, David Harbour dans le rôle du Gardien Rouge, Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine, Wyatt Russell dans le rôle de l’agent américain John Walker, Hannah John-Kamen dans le rôle de Ghost et Olga Kurylenko dans le rôle de Taskmaster.

Ayo Edebiri et Steven Yeun qui avaient rejoint le film ont quittés le projet et sont remplacés par Geraldine Viswanathan et Lewis Pullman.

Jake Schreier est à la réalisation du film Marvel.

Thunderbolts devrait sortir en juillet 2025.

Source : ET / Crédit ©Marvel